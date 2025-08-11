Thi tốt nghiệp THPT 2026 sớm hơn 15 ngày

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, một điểm mới đáng chú ý là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 11-12/6, tức sớm hơn thông lệ 15 ngày. Năm 2025, kỳ thi này tổ chức vào 26-27/6.

Ngày 11-12/6 hàng năm thường là khoảng thời gian các địa phương tổ chức thi lớp 10 công lập. Như vậy, với việc đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT, lịch thi lớp 10 các tỉnh thành có thể sẽ đẩy sớm hơn vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 hoặc cuối tháng 6.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, trong buổi làm việc với Sở GD&ĐT TPHCM về quản lý dạy thêm, học thêm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2026 có thể tổ chức lên sớm nhất có thể, tối đa 2 tuần sau khi học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình.

Theo lãnh đạo Bộ, điều này nhằm giảm gánh nặng tài chính của các gia đình cho việc ôn thi tốt nghiệp kéo dài, cũng như giúp học sinh, thầy cô ý thức nâng cao chất lượng dạy học chính khóa.