Từ sự việc người đàn ông đánh phụ nữ ở chung cư: Dạy gì cho trẻ?

Liên quan đến sự việc này, camera quay lại cảnh một người đàn ông vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen. Người phụ nữ quay lại trao đổi vài câu thì bị người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Người đàn ông đánh phụ nữ ngay trước mặt những đứa nhỏ tại chung cư ở Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại ở đó, khi lùi lại và né tránh, nạn nhân tiếp tục bị người đàn ông xăm trổ lao lên đá, đấm vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn.

Không chỉ là hình ảnh người đàn ông to cao, cơ bắp cuồn cuộn ra tay đánh đấm dã man người phụ nữ, điều nhiều người chú ý còn là tất cả hình ảnh, sự việc đó được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ.

Nhà giáo dục Vũ Thị Thu Hằng, bày tỏ sự phẫn nộ khi một hành vi côn đồ, tàn bạo lại xảy ra ngay trước mắt những đứa trẻ.

Theo bà, đánh đập phụ nữ đã là hành vi hèn hạ nhưng ra tay hung hãn trước mặt con trẻ không chỉ gây tổn thương cho nạn nhân, mà còn gieo vào tâm hồn non nớt của trẻ nỗi sợ hãi và hình ảnh lệch lạc về cách ứng xử.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn xuất phát từ sự việc những đứa trẻ cãi cự nhau trước đó ở dưới sân chơi. Người lớn mâu thuẫn qua lại và dẫn đến vụ đánh người như trên.

Trẻ nhỏ chơi với nhau, tranh cãi, va chạm, giành đồ chơi là chuyện không lạ, nếu không muốn nói là bình thường. Khi bố mẹ can thiệp, lẽ ra chúng được hỗ trợ để biết cách tương tác, cư xử hài hoà hơn thì đây chính người lớn lao vào đánh người để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện nay, không ít sân chơi treo tấm biển “nhắc khéo” phụ huynh không can thiệp vào các hoạt động của trẻ. Đó cũng là cách để bảo vệ trẻ trong nhiều hoạt động vui chơi tập thể.

Thực tế đã có hàng loạt vụ việc, khi con có mâu thuẫn với bạn, phụ huynh xông thẳng đến trường đánh bạn của con, thậm chí đánh cả thầy cô.

Người lớn thường lo lắng, than vãn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay và tìm mọi cách để trẻ “dừng bạo lực”. Vậy nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, bạo lực từ người lớn xảy ra nhan nhản từ trong nhà ra ngoài phố.

Theo kết quả điều tra quốc gia gần đây cho thấy, cứ 3 phụ nữ Việt thì có gần 1 người (chiếm 32%) bị chồng bạo lực. Một con số khác trước đó còn thể hiện có 63% phụ nữ Việt Nam đã lập gia đình trải qua bạo lực.

Bạo lực này đến từ người là chồng, là cha “dội” xuống người là vợ, là mẹ của các con mình. Dạng bạo lực này thường được giấu kín sau 4 bức tường khi có đến hơn 90% phụ nữ bị bạo lực gia đình không lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bước ra khỏi căn nhà, chúng ta có thể thấy bạo lực ở trường học, bạo lực ngoài đường phố vì những lý do va chạm giao thông, từ lời cãi vã, từ cái “nhìn đểu”, từ việc “chú không chào anh”…

Khi người lớn đau đầu đi tìm lời giải cho bài toán bạo lực học đường thì câu trả lời không ở đâu khác, ở chính ở hành vi của họ.

Như tâm tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: “Ngày trường học không còn bạo lực là ngày người lớn không đánh nhau, ngày trẻ con nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương”, khi bị chất vấn “khi nào trường học hết bạo lực học đường?” trong kỳ họp Quốc hội khóa XV mới đây.

Phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh xảy ra tại một trường THPT ở Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau (Ảnh: cắt từ Clip).

Bác sĩ Nguyễn Lan Hải, giảng viên các môn giáo dục giới tính chia sẻ quan điểm: “Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới”.

“Tuổi ấu thơ” ở đây được hiểu cách hành xử, ứng xử mãi không trưởng thành của nhiều người trong các mối quan hệ.

Nói về cách hành xử thô bạo của một số nam giới trong tương quan với mọi người, nhất là với phụ nữ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, cho hay, việc này có phần xuất phát từ giáo dục trong gia đình và cả bất bình đẳng giới trong xã hội. Nhiều bạn trai mang tư tưởng bạo lực ảnh hưởng từ chính bố mình, hành xử thô lỗ, kỳ thị phụ nữ.

Theo bà, chính tư tưởng trọng nam khinh nữ, thiếu bình đẳng trong giáo dục giới tính kiểu "nam giới thế nào cũng được" trở thành rào cản để xã hội, gia đình có những người đàn ông, những người chồng, người cha... ga lăng, lịch thiệp, tôn trọng phụ nữ, biết sử dụng sức mạnh của mình vào những việc giúp mối quan hệ trong đời sống xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Vị bác sĩ nhấn mạnh, ngay từ nhỏ, gia đình, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục giới tính cho các bé trai, bé gái nhằm tạo ra một mối quan hệ lành mạnh trong tương lai.

Chúng ta dạy các bé gái giữ gìn bản thân, độc lập, tự chủ thì cũng đừng quên dạy các bé trai biết tôn trọng phụ nữ, chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Các bạn trai cần hiểu sức mạnh của người đàn ông không nằm ở nắm đấm hay ở việc bắt nạt người yếu thế. Sức mạnh của người đàn ông là để vun đắp, bảo vệ các mối quan hệ đẹp đẽ với mọi người, đặc biệt là quan hệ với người khác phái như với mẹ, với em gái, cô giáo, chị dâu, đồng nghiệp nữ, hàng xóm nữ…