Hà Nội cấp tiền ăn trưa 20.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học từ năm nay

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4537 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.

Liên quan tới kinh phí thực hiện, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình, tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú.

Kho bạc Nhà nước khu vực I hướng dẫn các trường được giao kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú mở tài khoản; thanh toán, tạm ứng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú của các trường.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội được hỗ trợ 20.000 đồng tiền ăn/ngày năm học 2025-2026 (Ảnh: Quân Đỗ).

UBND các phường, xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và văn bản hướng dẫn của các ngành có liên quan đối với các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý và các trường thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... trên địa bàn, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nghị quyết 18 của Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bao gồm cả công lập và tư thục trên địa bàn thành phố, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau. Nhóm học sinh thuộc 23 trường ở các xã miền núi và bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng tiền ăn/ngày.

Nhóm học sinh còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng tiền ăn/ngày.

Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học.