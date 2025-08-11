Học sinh lớp 9, 12 được học sớm 2 tuần trước ngày khai giảng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, học sinh toàn quốc sẽ khai giảng ngày 5/9, kết thúc học kỳ I vào 18/1 và kết thúc năm học vào 31/5. Khung thời gian này được giữ nguyên như năm học 2024-2025.

Điểm mới của năm học tới đây là học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được học trước 2 tuần. Những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1.

Đáng chú ý, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đẩy lên sớm 15 ngày so với năm 2025, dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ yêu cầu kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.