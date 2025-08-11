Nhiều trường đại học phía Bắc dự kiến điểm chuẩn giảm sâu

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ phải công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 trước 17h ngày 22/8.

Từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT...., trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh tìm hiểu các phương thức xét tuyển năm 2025 tại Hà Nội (Ảnh: N. Trần).

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, dự kiến điểm chuẩn năm 2025 sẽ trải rộng trong khoảng 22-28, trong đó một số ngành có thể giảm hơn năm ngoái 3-4 điểm.

Theo nhà trường, phổ điểm rộng là cơ hội cho thí sinh tự tin đăng ký vào đúng ngành học phù hợp để nâng cao khả năng trúng tuyển vào học viện.

Căn cứ trên phổ điểm thi năm nay, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân dự đoán, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn vào các trường có thể thấp hơn so với năm 2024, đặc biệt ở các tổ hợp có môn toán và tiếng Anh.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự báo điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm nay sẽ thấp hơn năm 2024, tuỳ theo từng nhóm ngành/chương trình đào tạo, có thể thấp hơn 1-2 điểm.

Những năm gần đây, điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT phổ biến ở mức 26-27,5.

Năm 2024, ở thang 30, ngành Quan hệ công chúng lấy cao nhất với 28,18 điểm, kế đó là Thương mại điện tử 28,02.

Công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội, dự báo mức điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025.

Theo đó, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Gloabl ICT), An toàn không gian số (Chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28 điểm.

Đại diện Đại học Hà Nội dự báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay có thể biến động tăng, giảm trong khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm 2024. Những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn cao là: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Marketing.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra mức điểm dự kiến cho các ngành trong khoảng 19-25 điểm.

Các ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung có khoảng điểm cao nhất là 23-25 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn theo điểm thi đánh giá năng lực cao nhất được nhà trường dự đoán là 120-130 điểm và 24,75-26,5 điểm với phương thức xét học bạ.

Chi tiết điểm chuẩn dự báo của các ngành thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Trường Đại học FPT mới đây công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2025 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp linh hoạt là 18,5 và 17 đối với thế hệ 1.

Theo đó, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tổng điểm toán + 2 môn bất kỳ + điểm ưu tiên theo quy định cần đạt từ 18,5 điểm (hoặc 17 điểm đối với thí sinh thế hệ 1 - người đầu tiên trong gia đình gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột học đại học). Điểm này được áp dụng cho tất cả ngành đào tạo và cơ sở của Trường Đại học FPT trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh năm 2025.

Ngoài xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc ĐH Quốc gia TPHCM, và phương thức khác.

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cho biết, những ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm của trường trong các năm trước (Y khoa) nhiều khả năng giữ ổn định. Các ngành nhóm dưới dự kiến giảm nhẹ, theo xu hướng chung của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT vừa được công bố.

Cũng theo ông Tùng, mức điểm chuẩn năm nay còn phụ thuộc vào sự điều chỉnh, cân đối giữa các tổ hợp xét tuyển chi tiết được Bộ GD&ĐT đưa ra.