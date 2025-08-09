Nhìn lại điểm chuẩn của 10 ngành có điểm sàn cao nhất năm 2025

25 điểm là mức điểm sàn cao nhất trong mùa tuyển sinh năm 2025. Có 10 ngành học tại hai trường đại học trong cả nước có mức điểm sàn này.

Tại Trường Đại học Sài Gòn, ngành sư phạm lịch sử và sư phạm địa lý cùng có mức điểm sàn 25.

Tại Học viện Ngoại giao, điểm sàn ở tất cả các ngành xét tuyển tổ hợp C00 (văn, sử, địa) cũng ở mức 25.

Mức điểm sàn cao nhất năm 2025 là 25 điểm (Ảnh: Hoài Nam).

Tại học viện này, năm nay có 8 ngành xét tuyển tổ hợp C00 gồm các ngành quan hệ quốc tế, luật quốc tế, truyền thông quốc tế, luật thương mại quốc tế, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Hoa Kỳ học và Trung Quốc học.

Với điểm sàn lập kỷ lục, năm nay dự báo đây sẽ là những ngành có điểm chuẩn nằm ở top đầu. Nhìn lại mùa tuyển sinh năm 2024, các ngành trên cũng có điểm chuẩn cao ngất, có những ngành thí sinh đạt 9 điểm/môn cũng rớt thẳng.

Cụ thể, tại Trường Đại học Sài Gòn, điểm chuẩn của ngành sư phạm lịch sử năm 2024 là 28,25 điểm, mức điểm cao nhất của trường này. Để trúng tuyển, thí sinh phải đạt gần 9,5 điểm mỗi môn.

Còn ngành sư phạm địa lý có điểm chuẩn 27,91, thí sinh phải đạt gần 9.4 điểm/môn.

Năm 2024, tại Học viện Ngoại giao, điểm chuẩn tổ hợp C00 của 8 ngành học trên đều trên 28 điểm.

Đặc biệt, ngành Trung Quốc học cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường ở mức 29,2, thí sinh phải đạt tối thiểu gần 9,8 điểm/môn mới trúng tuyển.

Tiếp đó, ngành truyền thông quốc tế có điểm chuẩn 29,05, thí sinh phải đạt gần 9,7 điểm/môn mới trúng tuyển; ngành quan hệ quốc tế có điểm chuẩn 28,76; ngành luật quốc tế có điểm chuẩn 28,55; ngành luật thương mại quốc tế có điểm chuẩn 28,37; ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn 28,83; ngành Nhật Bản học có điểm chuẩn 28,73, ngành Hoa Kỳ học có điểm chuẩn 28,55.

Ngoài tổ hợp C00, các tổ hợp xét tuyển khác ở các ngành này tại Học viện Ngoại giao cũng có điểm chuẩn rất cao, mức thấp nhất là 25,37 điểm ở các tổ hợp D03, D04, D06 của ngành luật thương mại quốc tế.

Điểm chuẩn cao nhất của Học viện Ngoại giao năm 2025 ở ngành Trung Quốc học với 29,2 điểm (Ảnh: N.T).

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT.... trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Song song, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.