Báo Thái Lan hé lộ đội nhà âm thầm chuẩn bị quyết đấu với tuyển nữ Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan vào 19h30 ngày 12/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) có ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng A. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ giành ngôi nhất bảng.

Trước giờ bóng lăn, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đang có buổi tập chuyên sâu, chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Việt Nam, trong khuôn khổ giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025”.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá rất cao (Ảnh: VFF).

“Cả hai đội đều toàn thắng ở các trận trước đó. Chính vì thế, trận đấu sắp diễn ra là trận phân định ngôi đầu bảng A, trước khi đôi bên cùng tiến vào bán kết.

Trong buổi tập này, HLV người Nhật Bản Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan cho các học trò rèn luyện các bài tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, các tình huống cố định cũng được đội tuyển nữ Thái Lan chuẩn bị. Buổi tập của đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng kéo dài trong một giờ và 30 phút”, Siam Sport viết thêm.

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Thái Lan có thành tích không tốt trước đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng thua đội tuyển nữ Việt Nam 2 lần liên tiếp ở các trận chung kết SEA Games vào các năm 2019 và 2022.

Lần duy nhất trong những năm gần đây, Thái Lan không thua đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games là vào năm 2023. Khi đó, Thái Lan thất bại trước Myanmar ở bán kết, nên không thể lọt vào chung kết gặp đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A (Ảnh: FAT).

Tờ Siam Sport dẫn lời hậu vệ Natcha Kaewanta bên phía đội tuyển Thái Lan: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi nhận định đội chủ nhà sẽ chơi với 3 hậu vệ, khác với các đối thủ mà Thái Lan đã chạm trán ở hai trận đã qua”.

“Chúng tôi sẽ tập hết sức cho trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi muốn có chiến thắng để có sự tự tin tiến vào bán kết. Tôi kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy ủng hộ cho chúng tôi”, vẫn là lời của Natcha Kaewanta trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Thairath chia sẻ: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan sẽ tranh ngôi đầu bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trận đấu này diễn ra tối 12/8”.

“Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng toàn thắng cả hai trận trước đó ở vòng bảng, giống như đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan”, Thairath thông tin thêm.