Từ nền tảng giáo dục vững chắc đến hành trình vươn mình ra thế giới

Hành trình vươn mình ra thế giới của sinh viên Việt

Ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam khẳng định năng lực tại sân chơi học thuật toàn cầu, giành học bổng toàn phần từ các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại những đại học danh tiếng. Trong đó, sinh viên Fulbright nổi bật nhờ nền tảng tri thức vững chắc, tư duy phản biện và khả năng nghiên cứu độc lập.

Hồng Hà, cử nhân ngành Toán Ứng Dụng, đã xuất sắc chinh phục hai học bổng tiến sĩ tại Singapore: học bổng toàn phần ngành Thống kê và Khoa học Dữ liệu của Đại học Quốc gia Singapore (NUS - xếp hạng 8 thế giới) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) Singapore. Dù từng gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ cao học, nhưng với sự đồng hành và cố vấn tận tâm của giảng viên Fulbright, Hà đã được tiếp thêm niềm tin để kiên trì theo đuổi và gặt hái thành công xứng đáng.

Hồng Hà đạt hai học bổng tiến sĩ tại Singapore (Ảnh: Đại học Fulbright).

Nguyễn Duy Hiếu, cử nhân ngành Khoa học Tích hợp và Tâm lý học xác định đam mê nghiên cứu từ sớm, Hiếu chủ động tìm kiếm cơ hội học thuật với sự giúp đỡ từ đội ngũ giảng viên Fulbright giàu kinh nghiệm.

Vì thế, dù phải đối diện với áp lực “kép” - thực hiện hồ sơ cao học song song với luận án tốt nghiệp, Duy Hiếu đã vượt qua và xuất sắc trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của 2 trường đại học hàng đầu tại Mỹ với ngành Khoa học Thần kinh (Neuroscience) tại Đại học Stony Brook và ngành Sinh lý và Sinh học thần kinh tại Đại học bang Connecticut.

Duy Hiếu trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ 2 trường tại Mỹ (Ảnh: Đại học Fulbright).

Đại học Fulbright, bệ phóng để sinh viên vươn mình ra thế giới

Với mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế và đội ngũ giảng viên trình độ cao, Trường Đại học Fulbright Việt Nam là bệ phóng giúp sinh viên tự tin vươn ra thế giới. Đại học Fulbright đào tạo sinh viên phát triển toàn diện tư duy liên ngành, phản biện và sáng tạo thông qua lộ trình học được cá nhân hóa.

Tại hai năm đầu, sinh viên tiếp xúc với chương trình nền tảng và các môn khám phá từ nhiều lĩnh vực. Đến hai năm cuối, sinh viên theo học chuyên sâu và ngành phụ hoặc song ngành theo ý muốn, vừa phát triển chuyên môn sâu, vừa duy trì khả năng kết nối liên ngành.

Song song đó, Đại học Fulbright còn mở rộng cơ hội trải nghiệm quốc tế thông qua chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Bard và Đại học California tại Irvine ở Mỹ.

Chương trình trao đổi tại Đại học Bard cho phép sinh viên hệ cử nhân Fulbright tham gia học kỳ tại các cơ sở quốc tế như New York và Trung tâm Các vấn đề Toàn cầu (Globalization & International Affairs Program) và ngược lại sinh viên Bard cũng trải nghiệm một học kỳ tại Đại học Fulbright.

Phạm Gia Tuấn - cử nhân song ngành Kinh tế học và Tâm lý học hiện giữ vị trí Quản trị viên tập sự Quản lý Sản xuất tại Uniqlo, từng đại diện trường tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học Bard. Trải nghiệm này giúp Tuấn và các sinh viên rèn luyện tư duy phản biện, khả năng thích ứng toàn cầu và mở rộng kết nối học thuật quốc tế.

Sinh viên Fulbright tham gia các hoạt động học thuật tại Đại học Bard (Ảnh: Đại học Fulbright).

Trong khi đó, chương trình trao đổi ở Đại học California tại Irvine (Hoa Kỳ), sinh viên ngành Kỹ thuật vị nhân sinh tham gia “Chương trình Kỹ thuật 3+2”, nhận bằng cử nhân và thạc sĩ trong vòng năm năm học tập, nâng cao khả năng học thuật và tư duy toàn cầu trong môi trường giáo dục tiên tiến của Mỹ.

Giám đốc Chương trình Quốc tế tại trường Kỹ thuật Henry Samueli thuộc Đại học California, Irvine chia sẻ với học sinh Fulbright ngành Kỹ thuật Vị nhân sinh (Ảnh: Đại học Fulbright).

Ngoài ra, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD), giúp sinh viên tham gia học tập trong một học kỳ tại SUTD, ngược lại sinh viên SUTD cũng học tập tại Đại học Fulbright trong vòng một tuần.

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore mở ra hành trình tiệm cận hơn với văn hóa học thuật sâu sắc và tư duy toàn cầu cho sinh viên Fulbright (Ảnh: Đại học Fulbright).

Bên cạnh chương trình học và trao đổi chất lượng cao, Đại học Fulbright sở hữu đội ngũ giảng viên đẳng cấp quốc tế, trong đó 96% giảng viên có bằng tiến sĩ từ các đại học hàng đầu như Harvard, Yale, Cornell (Hoa Kỳ)… đồng hành và cố vấn cho sinh viên qua từng năm học. Cùng với đó, Đại học Fulbright mở rộng cơ hội học tập với các chương trình liên kết 3+2, giúp rút ngắn lộ trình học thạc sĩ tại Đại học California - Irvine hay Trường Đại học nghiên cứu New Jersey Institute of Technology.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam không đơn thuần đào tạo những sinh viên xuất sắc, mà kiến tạo những công dân toàn cầu gắn kết với cộng đồng và xã hội. Từ nền tảng học thuật theo chuẩn quốc tế, người trẻ Việt Nam được chắp cánh để vươn xa và góp phần tạo nên những thay đổi ý nghĩa cho quê hương mình.

