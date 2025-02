Barron Trump lần đầu xuất hiện ở trường ĐH ở vị trí con trai Tổng thống Mỹ

Lần đầu tiên "cậu út" nhà Tổng thống Mỹ quay lại trường ĐH

Khác với phong cách lịch lãm, trưởng thành mà Barron thường lựa chọn khi xuất hiện bên cạnh cha, mỗi khi đến trường, Barron luôn thể hiện phong cách giản dị, khỏe khoắn. Thực tế, cậu thanh niên 18 tuổi đã nghỉ học trong vài tuần đầu sau kỳ nghỉ đông vì lý do có việc gia đình. Đến thời điểm này, Barron mới có thể quay lại trường học.

Điều này là dễ hiểu bởi trong thời gian qua, Barron luôn xuất hiện bên gia đình tại các sự kiện tổ chức ở thành phố Washington, D.C. nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho cha - ông Donald Trump - trong cương vị tân Tổng thống Mỹ.

Trong khi cha mẹ đã chuyển tới sống ở Washington, D.C., một mình Barron sẽ lưu lại trong Tháp Trump, tòa cao ốc của gia đình nằm ở thành phố New York. Cậu đến trường với sự hộ tống của 5 xe hơi chở các vệ sĩ và nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, đặc vụ và cảnh sát New York cũng gia tăng kiểm soát an ninh tại khu vực có trường Đại học New York để đảm bảo an toàn chung tại khu vực này.

Barron Trump xuất hiện ở trường đại học mới đây (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, Barron theo học tại Học viện Kinh doanh Stern. Ngay trong năm đầu đại học, Barron đã xây dựng kế hoạch thành lập công ty bất động sản của riêng mình cùng với hai người bạn của cậu.

Cameron Roxburgh - người đồng sáng lập công ty kinh doanh bất động sản Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. - chia sẻ rằng, công ty của Barron sẽ hướng tới các dự án bất động sản cao cấp và xây dựng các sân golf ở bang Arizona, Idaho và Utah.

Ở trường đại học, Barron là nam sinh viên hấp dẫn hàng đầu. Hình ảnh cậu xuất hiện và ra về luôn thu hút lượng lớn các sinh viên tập trung lại để quan sát. Bất kể quan điểm chính trị khác biệt thế nào, đa số sinh viên của Đại học New York đều yêu thích Barron và đánh giá cậu là một thanh niên hấp dẫn.

Kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng của cậu sinh viên năm nhất

Thông tin về kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp của Barron Trump được các tờ tin tức Mỹ đăng tải thời gian gần đây. Thực tế, công ty bất động sản Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. đã được Barron và 2 cộng sự thành lập từ tháng 7/2024.

Dù vậy, ở thời điểm 4 tháng sau khi thành lập, khi biết cha đã chính thức thắng cử Tổng thống Mỹ, Barron tạm dừng công ty này để tập trung vào các hoạt động của gia đình, nhằm thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành dành cho cha. Dù vậy, theo một số nguồn tin, Barron vẫn ấp ủ nhiều ý định với hoạt động kinh doanh bất động sản và sẽ vận hành công ty trở lại ở thời điểm phù hợp hơn.

Phong cách trưởng thành của Barron Trump những khi xuất hiện bên gia đình tại các sự kiện (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, Cameron Roxburgh - bạn thân và cũng là cộng sự của Barron trong hoạt động kinh doanh khởi nghiệp - là người duy nhất đưa ra các phát ngôn trước giới truyền thông Mỹ. Cameron cho biết nhóm bạn đã thống nhất tạm dừng công ty trong giai đoạn trước mắt, để tránh những sự quan tâm thái quá từ truyền thông.

Trong quá trình tạm dừng hoạt động của công ty, Cameron cho biết nhóm bạn sẽ tập trung vào việc thực hiện các nghiên cứu thị trường một cách chuyên sâu, để chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm tái khởi động công ty.

Theo Cameron, công ty bất động sản này là hoạt động kinh doanh độc lập của nhóm bạn, họ không nhận được sự hậu thuẫn nào về mặt tài chính từ các bên gia đình. Dù vậy, ông Donald Trump đã dành một vài lời khuyên cho họ từ kinh nghiệm dạn dày của ông trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tham vọng của nhóm bạn là biến công ty trở thành một dự án sinh lời và có thể được gia nhập vào hoạt động kinh doanh chung của gia đình nhà Trump với tư cách một công ty con.

Trong gia đình nhà Trump, hai người con trai lớn của ông Donald Trump, gồm Don Jr và Eric Trump, đều tích cực hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Có thể thấy Barron cũng đang muốn tự mình thực hiện một dự án riêng để thể hiện năng lực cá nhân, khẳng định bản thân trước gia đình.

Chia sẻ về cuộc sống của Barron trong năm đầu học đại học, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cho biết Barron rất yêu thích trường học, các môn học, các giáo sư.

Dù vậy, bà cũng thừa nhận rằng cuộc sống của Barron trong những năm tháng đại học sẽ có thách thức: "Tôi không nghĩ Barron sẽ có được một cuộc sống bình thường như nhiều sinh viên khác. Dù vậy, con phải chấp nhận rằng đó là con đường của con, là cuộc sống của con".

Barron Trump sẽ lưu lại một mình trong Tháp Trump để tiếp tục việc học đại học ở New York (Ảnh: New York Post).

Phu nhân Melania Trump cho biết trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà sẽ thường xuyên lưu lại Nhà Trắng ở thành phố Washington, D.C. Barron vẫn sẽ sống tại New York.

"Cậu út" sẽ thu xếp thời gian để đến thăm cha mẹ tại Nhà Trắng những khi không quá bận rộn với việc học. Trước đây, bà Melania đã luôn ở bên Barron, quãng thời gian 4 năm tới đây sẽ là những năm tháng đầu tiên bà ở xa con.

"Tôi cho rằng cha mẹ chỉ có thể thực sự đồng hành bên con cho tới khi các con bước sang tuổi 18-19. Trong quá trình trưởng thành của con, cha mẹ nỗ lực dạy bảo, định hướng và chắp cánh để con có thể sẵn sàng tự bay khi đến lúc. Hiện tại, Barron đã 18 tuổi rồi", phu nhân Melania tâm sự.

Biết được sức hấp dẫn của con trai út ở trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Barron chưa có bạn gái. Con trai tôi là một anh chàng điển trai, rất thông minh, luôn có thành tích học tập tốt và ứng xử lịch thiệp. Barron thích ở một mình, nhưng con cũng biết cách hòa nhập, biết giao tiếp tốt".

Theo New York Post