Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Truyền thông vượt Báo chí

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 ghi nhận mức cao nhất là 37,5 (thang 40) với ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng - chuyên ngành Truyền thông Marketing.

Điểm chuẩn ngành Báo chí thấp hơn gần 2 điểm, cao nhất 35,96 điểm.