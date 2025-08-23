Trên 7 điểm/môn mới đỗ ngành đường sắt cao tốc Trường ĐH Giao thông vận tải

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2025 cao nhất vẫn là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 27,52 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành mới mở liên quan tới đường sắt cao tốc đều ở mức trên 21 điểm, tức trung bình trên 7 điểm/môn. Đáng chú ý, chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh lên tới 25,56 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2025 như sau:

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần thực hiện ngay các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi.

Tra soát cách quy đổi tương đương điểm trúng tuyển

Từ đầu mùa tuyển sinh, nhiều thí sinh đã phản ánh về việc điểm do thí sinh tự quy đổi theo công thức mà nhà trường công bố với điểm trên hệ thống quy đổi tự động của nhà trường có sự chênh lệch.

Để đảm bảo quyền lợi, thí sinh cần tra soát lại cách quy đổi của những trường đã đặt nguyện vọng. Do năm 2025 là năm đầu tiên các trường phải thực hiện quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển về một thang điểm chung, sự sai sót là khó tránh khỏi. Khi đó, nếu phát hiện bất thường điểm quy đổi, thí sinh cần có khiếu nại kịp thời.

Đối chiếu điểm chuẩn

Ngay khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần đối chiếu các đầu điểm quy đổi của mình có đạt hay không. Nếu điểm quy đổi vừa bằng điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra thêm các tiêu chí phụ theo yêu cầu của trường.

Xem điểm chuẩn đại học trên Dân trí

Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ: https://dantri.com.vn/giao-duc.htm hoặc https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm

Tra cứu danh sách trúng tuyển

Để chắc chắn về kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xem danh sách trúng tuyển mà các trường công bố trên hệ thống riêng hoặc đợi hiển thị kết quả trên hệ thống xét tuyển chung.

Nhiều trường hợp, thí sinh dù đạt điểm chuẩn nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển do không đáp ứng tiêu chí phụ. Điều này xảy ra khi số thí sinh có cùng mức điểm chuẩn cuối danh sách vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Nhà trường sẽ xét đến tiêu chí phụ để quyết định thí sinh nào trúng tuyển.

Ví dụ, Đại học Bách khoa Hà Nội xét tiêu chí phụ là điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn vào ngành Kỹ thuật Y sinh của trường là 24 điểm, số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên đăng ký vào ngành này vượt chỉ tiêu. Khi đó thí sinh nào 24 điểm và có điểm toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trong một số ít trường hợp, quá trình nhập liệu có sai sót dẫn tới thí sinh trúng tuyển không có tên trong danh sách. Khi nghi ngờ có bất thường, thí sinh cần liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ.

Xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Xác nhận nhập học với nhà trường

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống chung, thí sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo này của nhà trường. Việc xác nhận này khác với xác nhận trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Nếu không hoàn tất bước này, tại một số trường có yêu cầu riêng, thí sinh hoàn toàn có thể bị từ chối nhập học.

Đối với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, thí sinh sẽ còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung. Lúc này, thí sinh cần tìm hiểu thông tin xét tuyển bổ sung ở các trường đại học để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhất.