Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025 cao nhất 29,06

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 29,06 với ngành Sư phạm lịch sử. Các ngành có điểm chuẩn trên 28 còn có: Sư phạm toán, Sư phạm ngữ văn, Sư phạm vật lý, Sư phạm hoá học, Sư phạm địa lý.

Ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 26,3 điểm, thấp hơn so với năm 2024.

Thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 9 lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 5 ngành mới gồm: Công nghệ sinh học, Vật lý học (Vật lí bán dẫn và Kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Đối tượng, điều kiện dự tuyển đối với tất cả ngành đào tạo: Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, có hạnh kiểm 6 học kỳ cấp THPT đạt loại khá trở lên.

Điều kiện dự tuyển (ngưỡng đầu vào) riêng với các ngành sư phạm: kết quả học tập 3 năm cấp THPT xếp mức tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, trừ các ngành đặc thù.

Kết quả học tập 3 năm cấp THPT xếp mức khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật.

Riêng với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2025 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển được xác định theo tổ hợp xét tuyển phương thức 1(PT1) vào từng ngành đào tạo, được quy về thang điểm 30 và tính điểm cộng ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.