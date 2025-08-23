Điểm danh loạt ngành học thí sinh đạt 29,5 điểm cũng… rớt

Đến thời điểm này, khi hầu hết các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn 2025, ghi nhận nhiều ngành nghề có mức điểm chuẩn từ 29,5 đến mức tuyệt đối 30/30.

Hai ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 30 (Ảnh: N.T).

Hai ngành đào tạo sư phạm là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Huế đều có mức điểm chuẩn 30/30.

Tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ngành Sư phạm tiếng Anh cũng có mức điểm chuẩn 29,57.

Năm nay, tại Học viện Quân y, ngành Y khoa cũng có mức điểm chuẩn trúng tuyển tuyệt đối 30/30 điểm.

Ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự cũng có mức điểm chuẩn 30/30.

Bên cạnh một số ngành có mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, một số ngành nghề đào tạo khác tại nhiều trường đại học cũng có mức điểm chuẩn trên 29,5.

Có thể kể đến ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) lấy điểm chuẩn 29,56-29,92, tùy tổ hợp, thí sinh phải đạt mức điểm từ 9,9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Tiếp đến, ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 29,6 điểm.

Cùng với đó, năm nay cũng có nhiều ngành đào tạo tại loạt trường có mức điểm chuẩn từ 29 trở lên.

Có thể kể đến Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Đại học Bách khoa Hà Nội với mức điểm chuẩn 29,39. Tiếp đến là chương trình Khoa học máy tính có điểm chuẩn là 29,19 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, có 2 ngành có điểm trúng tuyển đạt trên 29 điểm.

Sư phạm hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường này, với 29,38 điểm; ngành Sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn 29,07.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Tâm lý học có mức điểm chuẩn 29 điểm.

Sinh viên ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Ngành trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 29,1 ở tổ hợp A01 và B00 và 29,39 ở tổ hợp A00.

Danh sách một số ngành lấy điểm từ 29 trở lên trong mùa tuyển sinh năm 2025: