Điểm chuẩn tất cả các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, 3 ngành cao nhất nước

Đại học Quốc gia TPHCM có 8 trường thành viên gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Trường Đại học An Giang.

Sinh viên Trường Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: N.N).

Đến thời điểm này, khi hơn 230 trường đại học trong cả nước công bố điểm chuẩn, Đại học Quốc gia TPHCM có 3 ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước xét theo điểm tốt nghiệp THPT.

3 ngành này gồm ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến tại) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có điểm chuẩn 29,56-29,92 tuỳ tổ hợp; ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có điểm chuẩn 29,6 và ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn có điểm chuẩn 28,55.

Trường Đại học Bách khoa

Ngoài tuyển thẳng, Trường Đại học Bách khoa TPHCM sử dụng công thức tổ hợp để xác định điểm trúng tuyển với tỷ lệ điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng 20%. Trường không thực hiện quy đổi giữa các tổ hợp.

Điểm chuẩn cao nhất ở ngành Khoa học máy tính, lấy 85,41 điểm, giảm nhẹ so với năm trước.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 29,92 điểm (theo tổ hợp môn A00 làm tổ hợp gốc).

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Điểm chuẩn vào trường Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm nay dao động từ 20,5 đến mức cao nhất là 28,55.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Báo chí ở tổ hợp C00 với 28,55 điểm.

Trường Đại học Quốc tế

Theo công bố của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), điểm chuẩn xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2025 vào trường năm nay dao động từ 18,5 đến 31 (nhân hệ số môn tiếng Anh) và từ 602 đến 935 theo phương thức xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM với chương trình của trường cấp bằng.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Mức điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin xét bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 24-29,6 điểm tùy ngành.

Cao nhất là ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm 29,6 điểm, cũng là mức điểm chuẩn cao nhất của ngành ngày trong cả nước trong mùa tuyển sinh năm nay.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM ) theo từng phương thức như sau:

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Điểm trúng tuyển cao nhất năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế - Luật là 28,08 điểm của ngành Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế. Điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 23,50 điểm (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chuyên ngành Luật Dân sự).

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Trường Đại học Khoa học sức khỏe có mức điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét điểm tốt nghiệp từ 18 đến 25,6, cao nhất ở ngành y khoa.

Trường Đại học An Giang

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học An Giang dao động từ 16,25 đến 25,95 điểm.