Điểm chuẩn đại học 2025 sẽ vẫn công bố theo từng phương thức xét tuyển

Năm 2025, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học không được chia chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển, đồng thời phải quy đổi tương đương điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các phương thức và xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành/chương trình đào tạo.

Năm 2025, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học không được chia chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển, đồng thời phải quy đổi tương đương điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các phương thức và xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành/chương trình đào tạo.

Trưởng phòng tuyển sinh một trường đại học cho biết, quy định trên từng được hiểu là tất cả các trường phải quy đổi điểm xét tuyển về một thang đo duy nhất cho toàn trường hoặc cho từng ngành. Trên thực tế, Bộ chỉ yêu cầu quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Ví dụ, ngành A lấy điểm chuẩn là 25 theo phương thức thi tốt nghiệp THPT thì mức điểm này tương đương với 75 điểm theo phương thức đánh giá tư duy, tương đương 28 điểm theo phương thức xét học bạ. Tính tương đương này phải được các trường diễn giải, chứng minh bằng công thức.

Còn khi công bố điểm chuẩn, các trường vẫn được công bố điểm theo từng phương thức xét tuyển.

Một số trường lớn như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân có công thức quy đổi điểm xét tuyển. Do đó, điểm chuẩn của những trường này có thể sẽ sử dụng 1 thang điểm chung.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Bảo Quyên).

Phiên lọc ảo cuối cùng dự kiến sẽ kết túc vào 12h30 trưa nay (22/8). Sau thời gian này, tất cả các trường sẽ phải công bố điểm chuẩn. Hạn chót công bố điểm chuẩn đợt 1 là trước 17h chiều.

Trước đó, theo kế hoạch các trường đã được công bố điểm từ 17h ngày 20/8. Tuy nhiên, Bộ quyết định lùi lịch 2 ngày để lọc ảo thêm 4 phiên nữa.

Năm 2025, Bộ bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm, dẫn tới việc tất cả các phương thức xét tuyển dồn lại vào một đợt lọc ảo chung.

Bộ cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng không giới hạn, dẫn tới tình trạng 1 thí sinh đăng ký trung bình 9 nguyện vọng. Hệ thống ghi nhận nhiều thí sinh đăng ký trên 100 nguyện vọng, mức kỷ lục là 231 nguyện vọng tại nhiều ngành và nhiều trường từ Bắc vào Nam. Tổng số nguyện vọng vượt 7,6 triệu.

Bên cạnh đó, do quy định phải quy đổi điểm tương đương các phương thức xét tuyển nhưng mỗi trường có một công thức quy đổi riêng, mỗi thí sinh có nhiều đầu điểm khác nhau tại các trường khác nhau từ cùng một điểm xét tuyển gốc.

Đặc biệt, năm nay là năm có số tổ hợp xét tuyển cao kỷ lục với 344 tổ hợp. Bộ lại cho phép thí sinh không cần đăng ký tổ hợp xét tuyển hay phương thức xét tuyển mà chỉ cần nhập lên hệ thống các đầu điểm. Hệ thống của Bộ sẽ tự ghép tổ hợp cho thí sinh, ưu tiên dùng tổ hợp/phương thức xét tuyển mà thí sinh đạt mức điểm cao nhất.

Tất cả các yếu tố nêu trên dẫn tới việc hệ thống lọc ảo phải xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ, vượt ngoài dự tính.