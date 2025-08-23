Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
Để biết chắc đỗ hay trượt đại học, thí sinh cần làm điều quan trọng này

Huyên Nguyễn
Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Với đa dạng cách thức quy đổi điểm, thí sinh cần tra cứu kết quả xét tuyển mới có thể chắc chắn mình đỗ hay trượt đại học.

Để biết chắc đỗ hay trượt đại học, thí sinh cần làm điều quan trọng này - 1

Học sinh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí

Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.

Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ  https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 250 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025. 

Điểm mới của tuyển sinh năm 2025 là năm đầu tiên các trường đại học thực hiện quy đổi điểm tương đương điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển.

Việc công bố điểm chuẩn có cơ sở giáo dục chỉ công bố tổ hợp gốc, các tổ hợp khác, thí sinh sẽ xem kết quả quy đổi tương đương. 

Do đó, để chắc chắn trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện thêm một bước tra cứu quy đổi điểm hoặc tra cứu kết quả trúng tuyển, đợi giấy báo trúng tuyển/giấy báo nhập học.

Các trường đại học cũng đã xây dựng công cụ tra cứu giúp thí sinh dễ dàng quy đổi điểm, kiểm tra thông tin mà không phải rà soát và thay thế số liệu vào công thức một cách thủ công, từ đó thuận lợi trong việc tính toán tương quan điểm số, làm căn cứ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Dưới đây là đường link tra cứu kết quả của một số trường đại học:

Cơ sở giáo dụcĐường dẫn link tra cứu (Thí sinh sao chép link, sau đó dán vào trình duyệt)
Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCMhttps://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua-xettuyen
Đại học Công nghiệp TPHCMhttps://tuyensinh.iuh.edu.vn/thiSinh
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp https://portal.tnut.edu.vn/#/tracuuttts
Đại học Sài Gònhttps://xettuyen.sgu.edu.vn/public/tracuutrungtuyen
Đại học Công nghệ Hà Nộihttps://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/category/tra-cuu/
Đại học Ngoại ngữ, Hà Nộihttps://ulis.vnu.edu.vn/kqtsdh25/
Đại học Sư phạm Huếhttp://dkxt.hueuni.edu.vn/tnpt_kqtt
Đại học Gia Địnhhttps://xettuyen.giadinh.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
Đại học Bách khoa Hà Nộihttps://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2025BK/
Đại học Sư phạm Hà Nộihttps://dxt.hnue.edu.vn/
Đại học Thương Mại https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy
Đại học Kinh tế Quốc dânhttps://courses.neu.edu.vn/iaaa/
Đại học Kinh tế TPHCMhttps://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-nang-cap-cong-cu-quy-doi-tuong-duong-muc-diem-trung-tuyen-tich-hop-diem-cong-diem-uu-tien/
Đại học Ngoại thươnghttps://tuyensinh.ftu.edu.vn/tra-cuu/
Đại học Giao thông vận tải https://quydoiutc.vercel.app
Đại học Khoa học, Thái Nguyênhttps://tuyensinh.tnus.edu.vn/tracuu/
Đại học Mở TPHCMhttps://tsdhm-quydoi-2025mbs.streamlit.app
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - cơ sở TP HCMhttps://ptithcm.edu.vn/quy-doi/quy-doi-diem-chuan.html
Đại học Phenikaahttps://ts-dkxt.phx-smartuni.com/quy-doi-diem
Đại học Đồng Tháphttps://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/quy-doi-diem
Học viện Hàng không Việt Namhttps://ulis.vnu.edu.vn/tcqddgnl2025/
Đại học Tài chính - Marketinghttps://dms.ufm.edu.vn/user/login
Đại học Tân Tạohttps://ttu.edu.vn/quy-doi-diem-bach-phan-vi/
Học viện An ninh Nhân dânhttps://hvannd.edu.vn/tracuudiem/tinhdiem
ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCMhttps://tuyensinh.huflit.edu.vn/quydoidiemxettuyen/
Tiếp tục cập nhậtThí sinh có thể tìm thêm thông tin theo thông báo của từng trường
