Để biết chắc đỗ hay trượt đại học, thí sinh cần làm điều quan trọng này
(Dân trí) - Với đa dạng cách thức quy đổi điểm, thí sinh cần tra cứu kết quả xét tuyển mới có thể chắc chắn mình đỗ hay trượt đại học.
Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí
Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.
Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm
Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.
Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 250 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.
Điểm mới của tuyển sinh năm 2025 là năm đầu tiên các trường đại học thực hiện quy đổi điểm tương đương điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển.
Việc công bố điểm chuẩn có cơ sở giáo dục chỉ công bố tổ hợp gốc, các tổ hợp khác, thí sinh sẽ xem kết quả quy đổi tương đương.
Do đó, để chắc chắn trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện thêm một bước tra cứu quy đổi điểm hoặc tra cứu kết quả trúng tuyển, đợi giấy báo trúng tuyển/giấy báo nhập học.
Các trường đại học cũng đã xây dựng công cụ tra cứu giúp thí sinh dễ dàng quy đổi điểm, kiểm tra thông tin mà không phải rà soát và thay thế số liệu vào công thức một cách thủ công, từ đó thuận lợi trong việc tính toán tương quan điểm số, làm căn cứ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Dưới đây là đường link tra cứu kết quả của một số trường đại học:
|Cơ sở giáo dục
|Đường dẫn link tra cứu (Thí sinh sao chép link, sau đó dán vào trình duyệt)
|Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCM
|https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua-xettuyen
|Đại học Công nghiệp TPHCM
|https://tuyensinh.iuh.edu.vn/thiSinh
|Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
|https://portal.tnut.edu.vn/#/tracuuttts
|Đại học Sài Gòn
|https://xettuyen.sgu.edu.vn/public/tracuutrungtuyen
|Đại học Công nghệ Hà Nội
|https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/category/tra-cuu/
|Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội
|https://ulis.vnu.edu.vn/kqtsdh25/
|Đại học Sư phạm Huế
|http://dkxt.hueuni.edu.vn/tnpt_kqtt
|Đại học Gia Định
|https://xettuyen.giadinh.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2025BK/
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|https://dxt.hnue.edu.vn/
|Đại học Thương Mại
|https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|https://courses.neu.edu.vn/iaaa/
|Đại học Kinh tế TPHCM
|https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-nang-cap-cong-cu-quy-doi-tuong-duong-muc-diem-trung-tuyen-tich-hop-diem-cong-diem-uu-tien/
|Đại học Ngoại thương
|https://tuyensinh.ftu.edu.vn/tra-cuu/
|Đại học Giao thông vận tải
|https://quydoiutc.vercel.app
|Đại học Khoa học, Thái Nguyên
|https://tuyensinh.tnus.edu.vn/tracuu/
|Đại học Mở TPHCM
|https://tsdhm-quydoi-2025mbs.streamlit.app
|Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - cơ sở TP HCM
|https://ptithcm.edu.vn/quy-doi/quy-doi-diem-chuan.html
|Đại học Phenikaa
|https://ts-dkxt.phx-smartuni.com/quy-doi-diem
|Đại học Đồng Tháp
|https://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/quy-doi-diem
|Học viện Hàng không Việt Nam
|https://ulis.vnu.edu.vn/tcqddgnl2025/
|Đại học Tài chính - Marketing
|https://dms.ufm.edu.vn/user/login
|Đại học Tân Tạo
|https://ttu.edu.vn/quy-doi-diem-bach-phan-vi/
|Học viện An ninh Nhân dân
|https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/tinhdiem
|ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
|https://tuyensinh.huflit.edu.vn/quydoidiemxettuyen/
|Tiếp tục cập nhật
|Thí sinh có thể tìm thêm thông tin theo thông báo của từng trường