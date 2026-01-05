Khống chế kẻ lái ô tô bỏ chạy, ép xe cảnh sát giao thông

Theo Công an Quảng Ninh, khoảng 0h30 ngày 4/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nội thị Hiệp Hòa, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại khu vực trước cổng Trường Bạch Đằng, thuộc Km1 Tỉnh lộ 331B, phường Quảng Yên, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng ô tô 7 chỗ nhãn hiệu For Everret, màu trắng, biển kiểm soát 14K-03467 để kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy và có hành vi ép xe lực lượng làm nhiệm vụ. Khi di chuyển vào ngõ nhỏ thuộc khu Đình, phường Hiệp Hòa, người này ném một túi nilon từ trong xe ra đường.

Lực lượng chức năng sau đó dừng được phương tiện và xác định lái xe là Phạm Văn Dân (SN 2002, trú tại khu Đình, phường Hiệp Hòa). Kết quả test nhanh nước tiểu cho thấy người này dương tính với 3 loại ma túy gồm TCH, MDMA và MET.

Đội CSGT đường bộ số 1 đang phối hợp Công an phường Hiệp Hòa tiếp tục đấu tranh