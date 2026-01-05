Tạm giam nam thanh niên xâm hại thiếu nữ 16 tuổi dẫn đến sinh con
(Dân trí) - Nguyễn Quốc Thái vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giam để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Thái đã xâm hại bé gái 16 tuổi dẫn đến mang thai.
Ngày 5/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giam Nguyễn Quốc Thái (20 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Thấy em Y. sinh con khi ở tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi), có dấu hiệu tội phạm hình sự, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã chuyển thông tin cơ quan chức năng để giải quyết.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Quốc Thái.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.