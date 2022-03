Siêu mẫu 90 kg kêu gọi các cô gái ngừng so sánh bản thân với người khác

Iskra Lawrence sinh năm 1990 là siêu mẫu ngoại cỡ đình đám nước Anh hiện nay. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m và cân nặng gần 90 kg cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, tràn đầy năng lượng sống. Iskra Lawrence chia sẻ, cô mơ làm người mẫu từ khi còn bé xíu nhưng mọi chuyện không mấy thuận lợi khi cô sở hữu vóc dáng đầy đặn hơn nhiều so với các người mẫu thông thường.

Iskra Lawrence tiết lộ, cô từng liên tục bị từ chối khi cô tới các buổi tuyển chọn người mẫu vì cô quá khác so với những người mẫu được cho là "đúng tiêu chuẩn": Cao và gầy. Có một thời gian, Iskra Lawrence cũng cố gắng nhịn ăn, tập thể dục điên cuồng. Cô chia sẻ, khi nhìn lại quãng thời gian đó, cô cảm thấy như một cơn ác mộng bởi cô liên tục ốm và mệt mỏi mỗi khi nhịn ăn.

"Tôi luôn không cảm thấy tự tin khi lớn lên. Khi tôi bị các công ty từ chối, tôi đã so sánh mình với những người mẫu khác và tôi thấy họ rất mảnh mai. Tôi không có thân hình đó, vì vậy tôi sẽ thực hiện các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Tôi đã thử nhiều chế độ ăn kiêng. Ở tuổi 15, tôi chỉ ăn giăm bông trong tuần. Tôi viết lượng calo tôi ăn mỗi ngày vào một cuốn sổ.

Tôi nghĩ trong đầu rằng, cơ thể của tôi khiến tôi không đạt được những giấc mơ của tôi, cơ thể tôi không chuẩn. Mãi sau này tôi mới hiểu, cơ thể của bạn là ngôi nhà của bạn và vì thế bạn cần phải yêu thương và tôn trọng nó. Bạn có ý nghĩa với cơ thể đó, vì vậy hãy luôn chăm sóc, yêu thương nó, và đừng để nó là lý do để không làm điều gì đó", cô nói.

Iskra Lawrence khoe dáng gợi cảm (Video: WMTV).

Sau nhiều năm nỗ lực không mệt mỏi trong công việc và giờ đây, Iskra Lawrence trở thành siêu mẫu - nhà hoạt động xã hội tích cực trên Instagram với gần 5 triệu lượt theo dõi. Người đẹp sử dụng danh tiếng của mình để kêu gọi quyền bình đẳng cho mọi hình dáng cơ thể phụ nữ và cô gặt hái được rất nhiều thành công.

"Chân dài" người Anh ký hợp đồng quảng cáo với nhiều hãng thời trang nổi tiếng, những thương hiệu thời trang thực sự quan tâm tới sự đa dạng của dáng vóc phụ nữ như American Eagle, Marina Rinaldi, Adore Me... Sau 13 năm làm người mẫu, Lawrence lần đầu được trình diễn tại tuần lễ thời trang New York vào năm 2016 và gần đây cô thường xuyên được mời tham dự tuần lễ thời trang Paris.

Năm 2016, người đẹp tóc vàng được kênh BBC bình chọn là một trong 100 người phụ nữ nổi bật của thế giới. Năm 2017, cô được Hiệp hội phụ nữ Thế giới đưa vào danh sách 7 người phụ nữ tiên phong của năm. Năm 2019, Lawrence có tên trong Top 30 nhân vật nổi bật nhất Châu Âu dưới 30 tuổi (trong hạng mục văn hóa - nghệ thuật). Trường Malvern St James ở Anh đã bình chọn siêu mẫu là một trong những cô gái truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trong tương lai.

Iskra Lawrence từ lâu đã gắn liền với phong trào tích cực hóa cơ thể khi cô trở thành người ủng hộ thẳng thắn về việc yêu bản thân và chấp nhận cơ thể của mình. Người mẫu 32 tuổi khẳng định, đây không phải là một phong trào chỉ được tạo ra dành cho những người giống như cô.

Iskra tiết lộ: "Tôi làm trong ngành công nghiệp thời trang này đã khá nhiều năm và tôi nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp cũng cảm thấy bất hạnh, không tự tin thậm chí rất bất an. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng ai cũng trải qua những cảm giác không hài lòng và không ai có thể cảm thấy yêu bản thân mình một cách trọn vẹn từng giây từng phút, từng ngày. Đây là điều mà tôi từng trải qua và tôi cảm nhận được, giống như 99% người khác đã trải qua vì vậy hãy để tôi nói về cảm nhận của tôi về điều này.

Iskra Lawrence dự tuần lễ thời trang Paris (Video: People_in_pfw).

Khi tôi 15 tuổi, tôi bị miệt thị ngoại hình tại một buổi trình diễn thời trang vì tôi không thể mặc vừa quần áo của người mẫu và bị công ty quản lý bỏ mặc chỉ vì hông quá lớn. Đó là một môi trường làm việc thực sự độc hại khi mỗi ngày bạn đều bị đánh giá dựa trên ngoại hình và kích thước cơ thể của mình và đó là cách để bạn có việc làm. Vì vậy, theo nghĩa đen, toàn bộ giá trị của bạn dựa trên ngoại hình của bạn".

Những áp lực khi đó từng khiến Lawrence bị rối loạn ăn uống và cô áp dụng thói quen không lành mạnh đến mức cực đoan để thay đổi hình thể và ngoại hình. May mắn là càng trưởng thành, người đẹp càng học được cách yêu và chấp nhận cơ thể của mình. Người đẹp còn phát hiện ra rằng cô có thể tự làm tổn thương bản thân bằng cách nhìn ngắm cơ thể của mình qua những bức ảnh chụp bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và các bức ảnh quảng cáo đã được chỉnh sửa rất nhiều. Sau đó, Iskra thậm chí đã yêu cầu các nhãn hàng không chỉnh sửa bất cứ hình ảnh nào của cô.

Mặc dù đã gặt hái những thành công khi trở thành một trong những siêu mẫu ngoại cỡ thuộc thế hệ tiên phong nhưng Lawrence khẳng định rằng, cô luôn hiểu là hành trình của những người mẫu "khác với tiêu chuẩn thông thường" không hề dễ dàng.

Cô chia sẻ: "Tôi có thể đã hủy hoại sự nghiệp của mình bằng cách phát ngôn quá thẳng thắn và đưa ra những quyết định như vậy nhưng bản thân tôi đã cống hiến rất nhiều cho ngành công nghiệp thời trang. Tôi cố gắng thay đổi nó và cũng cố gắng thay đổi bản thân nhưng nếu những nỗ lực này không hiệu quả, tôi rất vui vẻ khi rời khỏi ngành này bởi vì nó đã không giúp gì cho tôi, không hỗ trợ tôi hoặc chấp nhận tôi.

Chỉnh sửa ảnh và Photoshop là loại ảo ảnh tạo ra sự hoàn hảo mà bất kỳ ai đều có thể bị tác động và thậm chí họ không nhận ra điều đó. Vì vậy tôi đã nghiên cứu và nhận ra không ai thực sự nói về điều này trong khi tôi cảm thấy mình có thể có tác động và tôi coi đó như một chính sách của bản thân khi hợp tác với các thương hiệu".

Gần đây, siêu mẫu người Anh đã nỗ lực có ý thức để sử dụng "từ khóa" Mọi cơ thể đều đẹp dành cho tất cả những bức ảnh mà cô đăng lên trang Instagram của mình, Lawrence đã nhanh chóng phát triển một cộng đồng xung quanh hashtag này và kêu gọi mọi người học cách yêu cơ thể của họ, bất kể họ trông như thế nào. Người đẹp thậm chí còn hợp tác lâu dài cùng nhãn hiệu Aerie với thỏa thuận rằng hình ảnh quảng cáo của cô cho thương hiệu sẽ không được chỉnh sửa.

Iskra Lawrence gần đây còn thẳng thắn tuyên bố rằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh đã gây tổn hại đến hình ảnh cơ thể và sức khỏe tinh thần của mọi người. Người mẫu xinh đẹp khẳng định nhiều bức ảnh trên mạng xã hội đẹp tới phi thực tế và cô nghĩ rằng cần có yêu cầu cảnh báo và giới hạn độ tuổi tối thiểu đối với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh.

"Không bao giờ nên so sánh mình với bất kỳ ai khác, đặc biệt là qua các bức ảnh chỉnh sửa mà chúng ta thường thấy trên mạng xã hội" Iskra Lawrence

"Chân dài" đã chia sẻ một video trong đó có hình ảnh của cô ngoài đời thật và hình ảnh của cô sau khi đã qua phần mềm chỉnh sửa ảnh kèm chú thích: "Làm thế nào để mọi người chấp nhận bản thân khi các ứng dụng như thế này luôn sẵn có và có thể ngay lập tức thay đổi vẻ ngoài của chúng ta?

Đây là lời nhắc nhở rằng các bạn không bao giờ nên so sánh mình với bất kỳ ai khác, đặc biệt là qua các bức ảnh chỉnh sửa mà chúng ta thường thấy trên mạng xã hội. Tôi chắc chắn không giống như thế này trong cuộc sống thực và tôi từ chối so sánh mình với phiên bản phi thực tế này. Chúng ta thực sự có một xã hội mà mọi người làm mọi thứ để khiến chúng ta ghét vẻ ngoài của chính mình và so sánh bản thân, không chỉ với nhau mà trong cả những bức ảnh phi thực tế.

Những ứng dụng như thế này sẽ không biến mất, vì vậy chúng ta cần phải giáo dục bản thân và hướng dẫn người khác để không bị những thứ trên mạng làm ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận về bản thân trong cuộc sống thực. Thay vào đó hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn đủ tốt đẹp như bạn đang có".

Gần đây, bà mẹ một con cũng có bài viết gây chú ý trên mạng xã hội khi nói về chuyện tăng cân. Người đẹp tóc vàng khẳng định, tăng cân không bao giờ là vấn đề mà quan trọng là chúng ta sống như thế nào.

"Khi tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là chuyện tăng cân thì chúng ta thường phủ nhận tất cả cuộc đời của mình. Nhiều người duy trì nỗi ám ảnh về ngoại hình bằng cách đánh giá lẫn nhau và bình luận về cân nặng. Tôi luôn bị nhận xét về kích thước cơ thể của mình, đặc biệt là sau khi sinh con. Vì vậy, khi nhìn vào gương, thay vì nhìn vào cân nặng tăng lên, tôi chọn nhìn vào tất cả những thứ khác mà tôi đã đạt được từ cuộc sống", Iskra kể.

Người đẹp giải thích rằng cuộc sống của cô hiện tại đã phong phú hơn rất nhiều khi cô không còn quan tâm tới con số trên bàn cân: "Không phải lo lắng về việc tăng cân hay nỗi ám ảnh về việc giảm cân đã cho phép tôi đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Có thể bạn vẫn chỉ nhìn thấy cân nặng của mình khi soi gương hoặc nghe những lời nhận xét về việc bạn béo lên nhưng hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về tất cả những điều bạn đã đạt được mà không liên quan đến cân nặng, ngoại hình của bạn, viết chúng vào nhật ký hoặc ghi chú lên gương của bạn. Ngoài ra, hãy bắt đầu tìm cách khen ngợi bản thân và những người khác mà không cần nhìn vào ngoại hình của họ".

Iskra cũng nói thêm rằng, cô hy vọng những ý tưởng về sự khen ngợi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để "thay đổi cuộc trò chuyện về con người của chúng ta, chứ không phải chúng ta trông như thế nào".

Siêu mẫu xinh đẹp cũng gây xúc động khi nhấn mạnh với người hâm mộ: "Tất cả con người mỗi chúng ta đều quan trọng hơn cơ thể của mình. Khi bạn trải qua cuộc sống này, hãy trân trọng tất cả những khoảnh khắc bạn có được để tạo nên bạn như ngày hôm nay".