Lý do bang của Malaysia quyết định cấp phép cho người dân đãi vàng

Giá vàng tăng cao đang thúc đẩy Kelantan hợp thức hóa hoạt động đãi vàng thủ công, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân thu nhập thấp (Ảnh: SCMP).

Từ ngày 1/1, chính quyền bang Kelantan, một trong những bang nghèo nhất Malaysia, đã chính thức tiếp nhận hồ sơ cấp phép đãi vàng thủ công tại các khu vực chỉ định, qua đó hợp thức hóa hoạt động đãi vàng quy mô nhỏ vốn tồn tại lâu nay.

Chính sách này được kỳ vọng mở thêm nguồn thu nhập hợp pháp cho lao động thu nhập thấp, đặc biệt là những người sống dựa vào công nhật và việc làm không ổn định, nhóm chiếm tỷ lệ lớn tại bang miền Đông Bắc Malaysia.

Kelantan là bang có phần lớn dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, với nền tảng công nghiệp hạn chế và cơ hội việc làm không đồng đều. Trong nhiều thập kỷ, đãi vàng thủ công trên các dòng sông ở Tanah Merah, Jeli và vùng lân cận đã trở thành nguồn sinh kế phụ của người dân.

Tuy nhiên, do thiếu khung pháp lý rõ ràng, hoạt động này phần lớn diễn ra tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn lao động, tranh chấp đất đai và tác động tiêu cực đến môi trường.

Việc mở cửa cấp phép lần này được xem là nỗ lực hợp thức hóa một hoạt động tồn tại từ lâu, đồng thời đưa hoạt động đãi vàng thủ công vào khuôn khổ quản lý cụ thể.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định của chính quyền bang Kelantan là đà tăng mạnh của giá vàng trên thị trường quốc tế.

Khác với các dự án khai thác mỏ công nghiệp, chương trình cấp phép mới của Kelantan đi kèm các điều kiện nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu rủi ro về môi trường và xã hội.

Hoạt động đãi vàng chỉ được phép thực hiện thủ công, sử dụng chảo truyền thống để tách vàng từ trầm tích sông. Mọi hình thức sử dụng máy móc cơ giới hoặc thiết bị khai thác quy mô lớn đều bị cấm nhằm tránh xói mòn, ô nhiễm nguồn nước và tổn hại hệ sinh thái.

Chính quyền bang cũng sẽ xác định rõ các khu vực được phép đãi vàng để bảo đảm hoạt động này không ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Theo Sở Đất đai và Khai khoáng Kelantan, phí đăng ký giấy phép đãi vàng là 100 ringgit (khoảng 530.000 đồng) và thêm 100 ringgit sau khi hồ sơ được phê duyệt. Dù mức phí không cao, mỗi hồ sơ vẫn sẽ được thẩm định chặt chẽ, ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của chính sách.

Ông Nik Raisnan cho biết số lượng đơn đăng ký trong những ngày đầu mở cửa là “đáng khích lệ”, cho thấy nhu cầu lớn của người dân trong việc hợp thức hóa hoạt động mưu sinh gắn bó lâu nay.

Đối với nhiều người dân địa phương, việc được cấp phép chính thức không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn đem lại sự an tâm lâu dài. Ông Ramzu Zaman Yusuf, 52 tuổi, cho biết sẽ nộp đơn xin giấy phép trong tuần này.

“Khi có giấy phép, hoạt động sẽ hợp pháp và được kiểm soát tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền giám sát. Người dân cũng không còn e ngại khi tiếp tục đãi vàng”, ông Ramzu chia sẻ.

Tố Uyên