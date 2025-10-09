Võ Tấn Phát: "Tôi không đánh đổi hình ảnh chỉ vì một video triệu view"

Thời gian qua, bên cạnh vai trò diễn viên, Võ Tấn Phát còn trở thành gương mặt được yêu mến trên TikTok nhờ những video sáng tạo, hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem.

Mới đây, anh còn góp mặt trong hạng mục Nhà sáng tạo nội dung - Người nổi tiếng của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2025.

Võ Tấn Phát góp mặt tại TikTok Awards Việt Nam 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các chuỗi video như "Bảo bối của anh" hay "Mời đoàn mình di chuyển" của Võ Tấn Phát được khán giả yêu thích bởi sự duyên dáng, pha lẫn nét hóm hỉnh đặc trưng.

Những nội dung sáng tạo của nam diễn viên không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp anh xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi, thân thiện và biết lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Năm nay, cùng hạng mục đề cử với Võ Tấn Phát còn có Hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Quang Tuấn, MC Thanh Thanh Huyền và streamer Misthy.

Chia sẻ về cảm xúc khi lọt vào danh sách đề cử, Võ Tấn Phát nói: "Năm rồi tôi có vinh dự được trao giải cho các đồng nghiệp, năm nay lại được góp mặt trong đề cử nên khá bất ngờ. Tôi nhận được tin này khi đang tất bật công việc thường ngày. Thực sự rất vui vì sự cố gắng của mình được ghi nhận".

Võ Tấn Phát cho biết các ý tưởng quay clip đến với anh khá ngẫu hứng, có thể là bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời sống thường nhật.

"Khi nảy ra ý tưởng, tôi chỉ sắp xếp lại sao cho mạch lạc nhất. Quan trọng với tôi là những video đó giúp mình kết nối và lan tỏa sự vui vẻ đến khán giả", anh chia sẻ.

Nam diễn viên gây chú ý với loạt video "Mời đoàn mình di chuyển" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam diễn viên tiết lộ phần lớn các ý tưởng quay video đều do anh tự nghĩ và tự thực hiện, chứ không có đội ngũ chuyên nghiệp phía sau. Trong đó, trào lưu "Mời đoàn mình di chuyển" ra đời từ cách ví von vui nhộn khi anh tham gia một dự án phim kinh dị quay ở vùng núi.

Diễn viên chia sẻ: "Các video nhận được tương tác rất lớn. Sau đó nhiều bạn bè, đồng nghiệp còn nhắn tin trêu tôi".

Là nghệ sĩ hoạt động lâu năm, Võ Tấn Phát hiểu rõ ranh giới mỏng manh giữa việc sáng tạo nội dung và giữ hình ảnh nghề nghiệp. Với anh, việc xây dựng ý tưởng cho các clip ngắn là một thách thức lớn.

"Vì nếu không tỉnh táo, mình dễ bị cuốn vào trào lưu hay các chiêu trò câu view. Tôi luôn nhắc mình phải kiểm soát ngôn từ và hình ảnh. Nếu không biết chừng mực, những gì tốt đẹp đã xây dựng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi có một quy tắc bất di bất dịch là không bám vào các sự kiện "nóng" hay câu chuyện gây tranh cãi của ai cả. Mục tiêu của tôi chỉ là mang đến sự giải trí, thư giãn và năng lượng tích cực", nam diễn viên nhấn mạnh.

Võ Tấn Phát hạnh phúc khi đọc những bình luận như "Ngày nào không thấy clip của Võ Tấn Phát là ăn cơm không ngon". Điều đó giúp anh có thêm động lực để sáng tạo.

Võ Tấn Phát xây dựng nhiều nội dung hài hước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù hoạt động sôi nổi trên mạng, Võ Tấn Phát khẳng định công việc chính của anh vẫn là diễn viên.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi luôn ý thức rằng mình là một nghệ sĩ, nên phải giữ hình ảnh. Bởi trong bất kỳ dự án nào, không ai muốn hợp tác với người có rủi ro truyền thông cao".

Khi được hỏi về thu nhập đằng sau những clip triệu view, Võ Tấn Phát thẳng thắn cho hay, nền tảng TikTok ở Việt Nam hiện nay chưa quy đổi lượt xem thành tiền, nhưng giúp anh có nhiều cơ hội hợp tác, quảng cáo. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là số lượt xem, mà là giữ được niềm vui và sự tích cực trong mỗi sản phẩm.