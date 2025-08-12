Tùng Dương, Hòa Minzy tham gia concert có 30.000 người tham dự tại Mỹ Đình

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam.

Tùng Dương, Hoà Minzy cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia"Tự hào là người Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, cấp quốc gia, nằm trong Đề án tổng thể kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2023-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, Tự hào là người Việt Nam là lời tri ân sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử, hun đúc tinh thần Uống nước nhớ nguồn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại đây, mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Theo Ban tổ chức, sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Nhóm Oplus, Mai Trang, ban nhạc Bức tường...

Chương trình cũng có sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng đạo diễn chương trình Tự hào là người Việt Nam - cho biết, chương trình có 3 chương: Nguồn cội - gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.

"Hành trình 80 năm kể từ ngày độc lập là hành trình của một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy, vươn lên và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Dẫu trải qua bao chông gai và thử thách, nhưng trong mỗi người con Việt Nam vẫn luôn cháy mãi niềm tự hào về nguồn cội, về Tổ quốc, về hai tiếng Việt Nam", ông Nguyễn Trung Dũng nói:

Sự kiện sẽ diễn ra vào tối 17/8, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).