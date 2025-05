Công an TP Hà Nội công diễn vở "Ngược chiều bình an" tôn vinh lính cứu hỏa

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Việt Nam đã phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi công diễn và giới thiệu vở kịch Ngược chiều bình an.

Buổi công diễn được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi công diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham dự buổi công diễn có hơn 1.000 đại biểu từ các bộ, ngành Trung ương, lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền thành phố Hà Nội, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đại diện nhân dân Thủ đô, những lực lượng đang đồng hành trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt là sự hiện diện của gia đình, thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong các vụ cháy để cứu nạn, cứu hộ người dân.

Phát biểu khai mạc buổi công diễn và giới thiệu vở kịch Ngược chiều bình an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - khẳng định, đây là một trong chuỗi 22 hoạt động lớn có ý nghĩa của lực lượng Công an Thủ đô hướng về ngày truyền thống, thể hiện sự tri ân, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH nói riêng.

Vở diễn Ngược chiều bình an, do tác giả Thiên Ân sáng tác, NSƯT Kiều Minh Hiếu (Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát kịch Việt Nam) đạo diễn, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH.

Tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa - những con người "đi ngược chiều của sự bình an" để lao vào lửa đỏ, khói đen, giành giật sự sống cho nhân dân từ trong hiểm nguy, đau thương và tăm tối.

Một cảnh trong vở diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi công diễn vở kịch, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam - nhấn mạnh: "Vở diễn Ngược chiều bình an mang đậm giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc, khắc họa rõ nét sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH.

Vở kịch không chỉ tái hiện một cách sinh động và chân thực hình ảnh về những người hùng thầm lặng giữa đời thường, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và lý tưởng phụng sự của họ vì sự an toàn và bình yên của nhân dân".

Từ góc độ nghệ thuật, vở diễn không chỉ là câu chuyện về nghề, mà còn là tấm lòng của những nghệ sĩ, những người đã dành trọn tâm huyết để kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu hình ảnh người lính cứu hỏa, cũng như để truyền tải một thông điệp quan trọng: mỗi người dân chính là "lá chắn đầu tiên" trong công tác PCCC & CNCH.

"Một ngọn lửa nhỏ, nếu được ngăn chặn kịp thời, sẽ tránh được biết bao hiểm họa khôn lường", Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ.

Vì vậy, bên cạnh những nỗ lực, hy sinh của lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH, điều cốt lõi để bảo vệ bình yên xã hội là xây dựng "lá chắn phòng cháy từ nhân dân", từ từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Đây cũng là thông điệp mà vở diễn Ngược chiều bình an muốn gửi gắm.

Phối hợp tổ chức buổi công diễn, giới thiệu vở kịch Ngược chiều bình an, Công an Thành phố Hà Nội và Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đồng thời tiếp tục khơi dậy trách nhiệm xã hội, tinh thần sẵn sàng phối hợp, sẻ chia và ủng hộ lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ bình yên cho Thủ đô và cả nước.