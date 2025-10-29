Petrovietnam chung tay thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực ASEAN

Ngày 25/10 - 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư ASEAN 2025 (ASEAN Business and Investment Summit - ABIS 2025) đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia ASEAN, các tổ chức tài chính quốc tế, tập đoàn năng lượng hàng đầu và cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Với chủ đề “Thống nhất thị trường - Hướng tới thịnh vượng chung”, ABIS 2025 quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, các tổng giám đốc (CEO) của các tập đoàn hàng đầu, cùng các chuyên gia kinh tế quốc tế.

Hội nghị tập trung vào các sáng kiến đổi mới từ khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Toàn cảnh phiên thảo luận (Ảnh: BTC).

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Phó tổng giám đốc Lê Mạnh Cường, đã tham dự và chia sẻ tại phiên thảo luận bàn tròn “Chuyển dịch năng lượng và Lưới điện ASEAN - Kết nối thị trường, đảm bảo tương lai”, cùng với Thủ hiến bang Sarawak, Tổng giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Các diễn giả tham dự phiên thảo luận (Ảnh: BTC).

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đã trao đổi về vai trò chiến lược của lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid - APG) trong bảo đảm an ninh năng lượng; xác định các biện pháp chính sách và quy định cần thiết để hài hòa tiêu chuẩn, thúc đẩy hội nhập năng lượng khu vực; phân tích các công cụ tài chính, khuôn khổ đầu tư và cơ chế tài chính xanh hỗ trợ hạ tầng năng lượng xuyên biên giới quy mô lớn.

Đồng thời, thảo luận làm rõ cơ hội và thách thức trong việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác khu vực để kết nối lưới điện.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, Biên bản ghi nhớ nâng cao về APG đặt nền móng để các quốc gia tăng cường mức độ cam kết và phối hợp trong triển khai các dự án năng lượng xuyên biên giới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông cho rằng các tập đoàn hàng đầu như TNB, Petronas hay Petrovietnam sẽ đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn kỹ thuật khi triển khai dự án.

Ông Lê Mạnh Cường chia sẻ Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi khổng lồ, ước khoảng 600GW. Ông nhấn mạnh rằng để phát huy tối đa tiềm năng này, yếu tố then chốt là một cơ chế hợp tác liên quốc gia, cần có sự kết nối, hợp tác không chỉ giữa các doanh nghiệp năng lượng mà còn giữa các chính phủ trong khu vực, nhằm tập trung nguồn lực và phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ.

Một vấn đề quan trọng khác cần phải quan tâm khi triển khai các dự án lớn xuyên biên giới là việc tập trung cho chuỗi cung ứng.

Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định lĩnh vực dầu khí là cốt lõi, là nguồn lực để Petrovietnam thực hiện chuyển dịch năng lượng (Ảnh: PVN).

Đối với Petrovietnam, ông khẳng định, dầu khí vẫn là ngành sản xuất chủ lực, lĩnh vực cốt lõi và đây chính là nguồn lực để Petrovietnam vừa đóng góp cho phát triển đất nước, vừa thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển các dự án năng lượng tái tạo bền vững trong bối cảnh Việt Nam và khu vực chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp.

Ông Lê Mạnh Cường trao đổi, thảo luận với các đối tác (Ảnh: PVN).

Kết thúc phần thảo luận, ông Lê Mạnh Cường khẳng định Petrovietnam - với chiến lược chuyển dịch năng lượng, phát triển điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - sẽ là một đối tác tin cậy hàng đầu để cùng TNB, ADB và các đối tác khu vực biến tầm nhìn APG thành hiện thực.