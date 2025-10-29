Chiều nay tọa đàm: Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồng

Dược sĩ nhà thuốc là điểm chạm y tế đầu tiên của nhiều người dân (Ảnh: Pharmacity).

Dược sĩ cộng đồng là những chuyên gia y tế gần gũi và dễ tiếp cận nhất với người dân. Họ không chỉ cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ, mà trong phạm vi pháp luật cho phép, còn hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc không kê đơn, giúp xử trí đúng cách ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Mỗi lời khuyên đúng lúc của họ có thể giúp người bệnh tránh được biến chứng nguy hiểm, thậm chí cứu một sinh mạng.

Vào lúc 14h30 ngày 29/10, báo Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồng”, với sự tham gia của Dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức - Giám đốc Dược, hệ thống Nhà thuốc Pharmacity.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồng” diễn ra 14h30 ngày 29/10 (Đồ hoạ: Dân trí).

Tại buổi tọa đàm, Dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức sẽ chia sẻ góc nhìn chân thực về công việc hàng ngày của dược sĩ cộng đồng, công việc không chỉ mang tính chuyên môn mà còn đòi hỏi sự tinh tế, khả năng lắng nghe và thấu hiểu người bệnh.

Tọa đàm “Dược sĩ nhà thuốc – Người gác cổng sức khỏe cộng đồng” nằm trong chuỗi hợp tác giữa Báo Dân trí và Pharmacity, hướng đến mục tiêu lan tỏa kiến thức y tế đúng đắn, khuyến khích người dân thay đổi thói quen tự ý dùng thuốc và tăng cường tương tác với dược sĩ trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Chương trình sẽ được phát trực tuyến trên Báo điện tử Dân trí, fanpage Dân trí và hệ thống truyền thông của Pharmacity.

Thông qua buổi tọa đàm, khán giả sẽ hiểu rõ hơn vì sao một lời khuyên đúng lúc của dược sĩ có thể cứu một mạng người, và vì sao, phía sau mỗi viên thuốc, là cả một trái tim tận tâm vì sức khỏe cộng đồng.