Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung nói lý do "mất hút" ở showbiz nhiều năm

Mới đây, Vũ Cẩm Nhung đã tổ chức triển lãm Mối lương duyên tại TPHCM với sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết là nghệ sĩ, doanh nhân như: Hoa hậu Giáng My, siêu mẫu Dương Yến Ngọc, MC Thanh Mai, Vũ Khắc Tiệp, Nam Trung, NTK Văn Thành Công, NTK Võ Việt Chung…

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung (váy đen) và vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm bắt đầu hành trình khởi nghiệp của người đẹp gốc Hà Nội.

Triển lãm được chia thành 2 chủ đề là: Điểm chạm khao khát và Hành trình dấn thân, tái hiện các giai đoạn lập nghiệp của Vũ Cẩm Nhung.

Không gian trưng bày tại triển lãm gồm nhiều ảnh tư liệu, video... Qua đó, khán giả có thể thấy rõ dấu ấn cá nhân của Vũ Cẩm Nhung, từ hình ảnh siêu mẫu hàng đầu thập niên 1990 đến vai trò là người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Sự kiện có sự xuất hiện của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần. Siêu mẫu và Ngô Thanh Vân có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay. Họ thường xuyên gặp gỡ trong các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện.

Trước đó, khi Ngô Thanh Vân tổ chức đấu giá tranh gây quỹ mổ tim cho trẻ em, Vũ Cẩm Nhung cũng tham gia và đấu giá thành công một tác phẩm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vũ Cẩm Nhung cho biết, chị đang có cuộc sống bình yên, dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc. Những lúc rảnh rỗi, chị chăm chỉ tập luyện thể thao, đi du lịch. Chị cũng thường xuyên ngồi thiền để bản thân thêm tĩnh tâm, bình dị hơn.

"Tôi vẫn đang ở đây, chưa bao giờ rời đi. Chỉ là mỗi giai đoạn, tôi chỉ tập trung vào một công việc cụ thể, phù hợp với đam mê của mình. Tôi không chia sẻ cuộc sống cá nhân vì muốn mọi người nhớ tới mình qua những giá trị thiết thực mình tạo ra từ công việc...", Vũ Cẩm Nhung nói về tin đồn "mất hút" ở showbiz.

Khi được phóng viên hỏi: "Chị có áp lực không khi mỗi ngày đều có nhiều người trẻ nổi tiếng được gọi tên mà dường như mình đã hết thời?".

Vũ Cẩm Nhung thẳng thắn trả lời: "Tôi không buồn và áp lực. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, tôi học được từ các bạn rất nhiều. Với tôi "có thời" để mà hết là được rồi. Ngay cả lúc còn trẻ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó".

Người đẹp sinh năm 1976 cho biết thêm, những lúc buồn, chị thường đọc sách. Khi làm việc quá căng thẳng, chị cũng hay mua hoa, mua cây về trồng. Mỗi ngày, siêu mẫu thường dành ra 2-3 tiếng để tập các môn thể thao như: Chạy bộ, chơi pickleball, yoga và bơi...

Hoa hậu Giáng My (váy đỏ) cũng tới chúc mừng triển lãm của Vũ Cẩm Nhung (Ảnh: Ban tổ chức).

"Khi có các hoạt động thể thao, cơ thể được toát mồ hôi, tinh thần sảng khoái, nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Ngoài ra với tôi, giấc ngủ vô cùng quan trọng, một ngày tôi ngủ 9-10 tiếng để tái tạo lại sức khỏe, tinh thần", Vũ Cẩm Nhung tâm sự.