Rapper Binz xóa loạt bản hit sau yêu cầu chấn chỉnh âm nhạc lệch chuẩn

Người hâm mộ bất ngờ khi các MV làm nên thương hiệu "rapper nhạc tình" của Binz (tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, SN 1988), bao gồm Krazy, They said và Thôi anh không chơi đâu, đồng loạt biến mất khỏi nền tảng YouTube.

Đây đều là những bản hit thu hút hàng triệu view, mang đến danh tiếng cho nam rapper trong làng nhạc. Tuy nhiên, những ca khúc này bị cho là có những ca từ ám chỉ chất kích thích như: "Anh nghe nói đó là do có chất kích thích trong khói" (They said), hoặc mang tính gợi dục (Krazy, Thôi anh không chơi đâu).

Ca sĩ Binz (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài 3 MV trên, ca khúc Nguyên team đi vào hết (sản phẩm hợp tác giữa Binz và Triple D) cũng đã bị gỡ bỏ. Trong khi đó, những sản phẩm âm nhạc gần đây trên kênh YouTube chính thức của Binz vẫn còn tồn tại.

Phản hồi về động thái này với phóng viên Dân trí, đại diện SpaceSpeakers Label (SSL), đơn vị quản lý của Binz, cho biết: "Xuất phát từ việc theo dõi sát sao chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa, chúng tôi đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát để đảm bảo phù hợp với định hướng hiện tại của công ty".

Đại diện này khẳng định rằng, mục tiêu sắp tới của đơn vị là xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh.

Tuyên bố này cho thấy, SSL đang chủ động kiểm tra lại sản phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình, không chỉ riêng Binz.

Được biết, đơn vị này đang quản lý khá nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như: SOOBIN, Rhymastic, SlimV, Kiên Ứng, Cường Seven...

Điều đáng chú ý là hành động tự rà soát của SSL diễn ra chỉ một ngày sau cuộc họp do Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL)) tổ chức nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Bên lề cuộc họp nói trên, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, khẳng định các cơ quan quản lý đã phát hiện và phối hợp xử lý tình trạng nghệ sĩ trình diễn các ca khúc có ca từ phản cảm trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook.

Ông Lê Quang Tự Do ủng hộ và hoan nghênh Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TPHCM và các cơ quan báo chí TPHCM về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong công văn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định rằng, gần đây, một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng.

Do đó, Ban đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có ca khúc trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, dự sự kiện của thành phố.

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trao đổi quan điểm với báo chí: "Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

"Chúng tôi đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý", NSND Xuân Bắc nói thêm.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhấn mạnh nghệ thuật biểu diễn có đặc thù là tác động trực tiếp, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và nhận thức của công chúng. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước phải đảm bảo sự thận trọng, linh hoạt, vừa giữ vững định hướng văn hóa, vừa khuyến khích tinh thần sáng tạo trong nghệ thuật.

Thời gian qua, Cục đã tích cực tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực biểu diễn theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL.