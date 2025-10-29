Vụ sát hại dã man Thái Thiên Phượng: Một bị cáo lĩnh án 18 tháng tù

Theo phán quyết, bà Lý Thụy Hương bị cáo buộc giúp con trai - Alex Kwong (chồng cũ của nạn nhân) - trốn chạy và che giấu sự thật sau khi vụ án xảy ra.

Trước đó, vào tháng 10/2024, bà Lý được tại ngoại sau 15 tháng tạm giam. Khi rời trại giam, người phụ nữ xuất hiện với mái tóc bạc, đeo khẩu trang và từ chối tiếp xúc với truyền thông.

Để được tại ngoại, bà phải nộp tiền bảo lãnh 100.000 HKD (hơn 338 triệu đồng), giao nộp toàn bộ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu, đồng thời ký cam kết không rời khỏi nơi cư trú, không liên lạc với nhân chứng hoặc nghi phạm liên quan và phải trình diện cảnh sát 3 lần/tuần.

Bà Lý Thụy Hương (mẹ chồng của người mẫu Thái Thiên Phượng) bị xét xử và lĩnh án 18 tháng tù, ngày 18/10 (Ảnh: SCMP).

Tại phiên tòa ngày 28/10, thẩm phán Stanley Chan Kwong-chi nhận định, Lý Thụy Hương là một người mẹ nuông chiều con cái và cho rằng hành động của bà thể hiện sự coi thường pháp luật.

“Lịch sử không có chữ “nếu”, nhưng nếu bị cáo sẵn sàng để công lý được thực thi, yêu cầu con trai sửa chữa lỗi lầm và thúc giục anh ta đối mặt với hậu quả của các cáo buộc chống lại mình, có lẽ nhiều chuyện đã không xảy ra”, thẩm phán Chan nói.

Thẩm phán cũng cho rằng, mức án tù trước đó dành cho 2 đồng phạm của Kwong là quá nhẹ, nhưng thừa nhận, việc ra lệnh xem xét lại hình phạt trong vụ án đó nằm ngoài thẩm quyền của ông.

Theo SCMP, bà Lý Thụy Hương ​​sẽ sớm mãn hạn tù, sau khi đã thụ án 16 tháng tại trại giam trước phiên tòa.

Vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng vào năm 2023 từng khiến làng giải trí châu Á rúng động. Cuối tháng 2/2023, cảnh sát phát hiện thi thể không toàn vẹn của người mẫu Thái Thiên Phượng trong một căn nhà ở làng Longwei, khu Taipo (Hong Kong, Trung Quốc).

Tổng cộng 7 người bị điều tra. Trong đó, 4 thành viên gia đình chồng cũ của nạn nhân bị bắt giam và không được bảo lãnh gồm: Kwan Kwong (cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ nạn nhân), Anthony Kwong (tài xế, anh chồng cũ nạn nhân), Alex Kwong (thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân), bà Lý Thụy Hương (nội trợ, mẹ chồng cũ nạn nhân).

Người mẫu Thái Thiên Phượng qua đời vào tháng 2/2023 (Ảnh: Instagram).

Ba người đàn ông bị buộc tội giết người, trong khi bà Lý bị cáo buộc cản trở công lý, khai gian làm sai lệch quy trình điều tra.

Hai nghi phạm Phan Xảo Hiền (bạn gái của nghi phạm Alex Kwong) và Lâm Thuấn (bạn của nghi phạm Alex Kwong) được tại ngoại nhờ số tiền bảo lãnh 50.000 HKD (gần 170 triệu đồng), nhưng bị cấm tiếp xúc nhân chứng.

Theo nguồn tin của HK01, nguyên nhân dẫn đến án mạng được cho là mâu thuẫn tài chính giữa Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ.

Trước khi bị sát hại, người mẫu 30 tuổi đã mua nhà chung cư cao cấp cho gia đình chồng cũ ở để tiện chăm sóc 2 con riêng của cô với Alex Kwong. Tuy nhiên, khi Thái Thiên Phượng muốn thu lại và bán căn nhà, mâu thuẫn giữa 2 bên leo thang dẫn đến bi kịch.

Thái Thiên Phượng (30 tuổi) sinh ra trong một gia đình giàu có, là người mẫu kiêm KOL nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang Hong Kong. Cô từng xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí, tham dự tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và nhiều sự kiện quốc tế.

Khi qua đời, cô để lại 4 người con, gồm 2 con với chồng cũ Alex Kwong và 2 con với người chồng hiện tại, Chris. Sự ra đi của Thái Thiên Phượng khiến đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ vô cùng thương tiếc.

Gần 2 năm sau vụ án, phiên tòa xét xử các nghi phạm chính vẫn chưa khép lại. Phía cơ quan điều tra cho biết, vụ án gặp khó khăn vì thiếu nhân chứng và vật chứng.

Theo HK01, những kẻ gây án đã tiến hành phi tang xác của Thái Thiên Phượng, ném ra các bãi rác khác nhau ở khắp Hong Kong. Hai bị cáo Kwan Kwong và Anthony Kwong đang bị giam giữ để chờ xét xử về hành vi giết người.