Thư Kỳ vượt qua mặc cảm đóng phim cấp ba, trở thành đạo diễn

Xuất hiện tại sự kiện, Thư Kỳ trông sang trọng và quý phái với bộ vest của thương hiệu Bottega Veneta. Cô nở nụ cười rạng ngời, sánh bước cùng dàn diễn viên của phim như: Khưu Trạch, Bạch Hiểu Anh và ca sĩ 9m88.

Thư Kỳ bên dàn diễn viên của phim "Girl" tham dự LHP Venice 2025 (Ảnh: Getty Images).

Thư Kỳ thử sức với việc viết kịch bản và làm đạo diễn cho "Girl" (Ảnh: Getty Images).

Trước khi bộ phim Girl được công chiếu tại LHP Venice, Thư Kỳ đã chia sẻ về dự án điện ảnh đầu tay do cô làm đạo diễn. Người đẹp cho biết, cô ấp ủ ý định thực hiện một bộ phim từ lâu nhưng đến nay mới có cơ hội thực hiện. Thư Kỳ tiết lộ, kịch bản của Girl do chính cô thực hiện và mong muốn khán giả đón nhận.

Girl có độ dài 125 phút, lấy bối cảnh năm 1988 và kể về cuộc sống của những người phụ nữ trẻ trong đô thị hiện đại. Phim tập trung vào nhân vật Lâm Tiểu Lệ, một cô bé lớn lên trong nghèo khó và luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ. Tuy nhiên, ước mơ của Tiểu Lệ lại không nhận được sự ủng hộ của chính mẹ ruột.

Quá khứ đóng phim “nóng” ám ảnh và nỗ lực vượt lên định kiến

Xuất phát điểm là một diễn viên phim cấp ba, Thư Kỳ đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt, sự cay đắng, bản lĩnh để khẳng định mình và có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Thư Kỳ trải qua một tuổi thơ khốn khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm từ cha mẹ. Người đẹp sinh ra trong gia đình rất nghèo, đến một bữa cơm thịnh soạn cũng là ước mơ ngoài tầm với của cả gia đình. Những gì Thư Kỳ nhận được từ tuổi thơ là lời mắng nhiếc, sự khắc nghiệt của cha và mẹ. Tất cả đều xuất phát từ cơm áo gạo tiền và cuộc sống cơ cực.

Thư Kỳ từng mặc cảm với quá khứ chụp ảnh nóng và đóng phim cấp ba (Ảnh: Sohu).

Năm 2018, Thư Kỳ từng tiết lộ, mẹ ruột liên tục chê cô "xấu" khi cô còn là một cô bé. Mẹ Thư Kỳ sinh ra cô khi mới 18 tuổi. Bà luôn tin rằng, sự xuất hiện của Thư Kỳ đã cản trở giấc mơ gây dựng sự nghiệp của bà và khiến bà lâm vào những bi kịch trong cuộc đời. Thư Kỳ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ.

Năm 15 tuổi, Thư Kỳ quyết định rời xa gia đình để tự tìm con đường riêng cho mình. Cô gác lại việc học để trở thành một diễn viên, kiếm thật nhiều tiền cho bản thân, có một bữa ăn đầy đủ. Cô trở thành nhân viên của một công ty giải trí nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt gợi cảm và dáng vóc thanh mảnh. Thư Kỳ không ngại chụp những bức ảnh "nóng", tạo dáng táo bạo để có thể kiếm tiền.

Năm 17 tuổi, cô tới Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp và tham gia tới 6 bộ phim cấp ba. Tất cả những bộ phim này "ám ảnh" cuộc đời và sự nghiệp của Thư Kỳ, khiến cô phải nhiều năm nỗ lực "gột rửa".

Trong một chương trình phỏng vấn, Thư Kỳ từng nhắc lại ký ức đóng phim cấp ba của mình đầy tiếc nuối: "Lúc đó, tôi mới 17 tuổi, chưa biết gì, sau này tôi rất hối hận. Thực sự lúc đó tôi không biết mình phải làm gì, cũng không biết sau này phải trả giá ra sao cho sự việc đó".

Vượt lên định kiến để trở thành ngôi sao hạng A

Những thước phim nóng hay những hình ảnh nhạy cảm trở thành bước cản lớn trong sự nghiệp của Thư Kỳ và cả cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên xinh đẹp. Cô từng bị "đóng khung" với hình tượng gợi cảm trên màn ảnh. Cái danh "từng đóng phim cấp ba" khiến người đẹp không thể tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Thư Kỳ trong "Giờ cao điểm" (Ảnh: News).

Hiểu được hoàn cảnh của mình, Thư Kỳ đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để thay đổi cái nhìn của đồng nghiệp và khán giả. Năm 1996, cô vào vai một diễn viên phim cấp ba trong Sắc tình nam nữ cùng Trương Quốc Vinh, Mạc Văn Úy.

Với vai diễn này, cô đoạt danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc và Diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng. Giải thưởng điện ảnh danh giá dành cho một diễn viên phim cấp 3 đã khiến sự nghiệp của Thư Kỳ chuyển sang một hướng khác.

Thừa thắng xông lên, Thư Kỳ tiếp tục tỏa sáng bên cạnh Lê Minh trong Đô thị thủy tinh (City of Glass). Phim được đề cử và đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh tại Hong Kong. Tiếp đó, cô được mời hợp tác với ngôi sao Hollywood - Jason Statham trong phim Người vận chuyển, bộ phim đầu tiên giúp Thư Kỳ tiếp cận khán giả quốc tế.

Nhan sắc rực rỡ của Thư Kỳ ở tuổi U50 (Ảnh: News).

Năm 2013, phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện của đạo diễn Châu Tinh Trì với sự góp mặt của Thư Kỳ đạt doanh thu cao nhất năm với gần 206 triệu USD. Thư Kỳ trở thành nữ diễn viên không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao mà còn là một cái tên bảo chứng thành công về mặt thương mại.

Sau hơn 20 năm gia nhập làng điện ảnh, Thư Kỳ được công nhận là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng được mời làm giám khảo tại các LHP quốc tế như Berlin, Cannes, Venice... Có được thành công này, Thư Kỳ thừa nhận, cô đã phải đánh đổi bằng nước mắt, mồ hôi và cả những lời miệt thị.

Cuộc sống hạnh phúc và bình yên hiện tại

Nữ diễn viên 49 tuổi hiện là gương mặt đắt giá trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh với vai trò diễn viên và đạo diễn. Người đẹp luôn gây chú ý, nhận được lời khen của đồng nghiệp trong mỗi lần xuất hiện. Thư Kỳ được truyền thông ưu ái gọi là "nữ thần không tuổi".

Bên cạnh ngoại hình trẻ trung, Thư Kỳ còn thu hút bởi khí chất riêng. Trong khi các ngôi sao trẻ hiện tại của Hoa ngữ theo đuổi phong cách ngọt ngào hoặc thanh lịch, mỹ nhân 49 tuổi thích phong cách tự do, đôi khi hoang dã.

Ngôi sao U50 đã kết hôn và có cuộc hôn nhân viên mãn bên người bạn lâu năm, Phùng Đức Luân. Sau gần 20 năm làm bạn và cùng Thư Kỳ đối mặt với sóng gió trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, Phùng Đức Luân ngỏ lời yêu Thư Kỳ.

Cặp đôi hò hẹn chính thức khoảng 4 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra bí mật và ấm cúng tại nước ngoài vào năm 2016. Hiện tại, họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn đời.

Thư Kỳ hiện đóng phim và làm đạo diễn (Ảnh: Sina).

Nói về quyết định kết hôn với Phùng Đức Luân, Thư Kỳ chia sẻ: "Nếu bạn không thể tìm được một nửa khiến bạn muốn dành hết phần đời còn lại để chung sống, để dựa dẫm và để cam kết, thì thú thật, bạn nên sống một mình tới hết đời".

Cuộc sống hôn nhân của Thư Kỳ được cô giữ kín nhưng bạn bè của “nữ thần gợi cảm” chia sẻ, nữ diễn viên đang sống trong những năm tháng hạnh phúc và bình yên nhất trong đời.