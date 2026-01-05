Thắng đậm Betis, Real Madrid gây áp lực lên Barcelona

Tiếp đón Real Betis trên sân Bernabeu, Real Madrid chịu nhiều áp lực phải thắng sau khi Barcelona thắng Espanyol 2-0. HLV Xabi Alonso quyết định sử dụng đội hình thiên về tấn công, tài năng trẻ Gonzalo Garcia được đá chính bên cạnh Bellingham, Vinicius.

Gonzalo Garcia lập hat-trick trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Real Madrid nhanh chóng ép sân và áp lực đó đã phát huy hiệu quả ở phút 20. Từ quả đá phạt của Rodrygo, Gonzalo Garcia bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Real Madrid. Dù tạo thêm nhiều cơ hội nhưng sự vội vàng của các tiền đạo khiến Real Madrid không thể có thêm bàn thắng ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Xabi Alonso tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 50, Federico Valverde thực hiện đường chuyền chính xác để Gonzalo Garcia xử lý gọn gàng và dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Real Madrid càng chơi càng thăng hoa và ở phút 56, Real Madrid có bàn thắng đưa cách biệt lên 3-0 khi Raul Asencio dứt điểm chính xác trong phòng cấm sau tình huống phạt góc do Rodrygo thực hiện.

Real Betis nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự và ở phút 66, Cucho Hernandez thực hiện pha đi bóng đẳng cấp trong vòng cấm, loại bỏ thủ môn Courtois trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách.

Antony nhạt nhòa trong ngày Real Betis thua đậm (Ảnh: Reuters).

Bàn thua khiến Real Madrid chơi tập trung hơn còn Betis buộc phải lùi sâu đội hình. Phút 82, Arda Guler kiến tạo tinh tế để Gonzalo Garcia hoàn tất cú hat-trick bằng pha giật gót ngẫu hứng, giúp Real Madrid dẫn 4-1.

Tới phút 90+3, cầu thủ vào sân thay người Fran Garcia ghi bàn ấn định tỷ số 5-1 cho Real Madrid sau pha dứt điểm quyết đoán. Chiến thắng thuyết phục này giúp Real Madrid có được 45 điểm/19 trận và kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger (Mendy 89'), Carreras, Rodrygo (Mastantuono 77'), Tchouameni (Ceballos 81'), Camavinga, Bellingham, Gonzalo Garcia (Fran Garcia 88'), Vinicius (Guler 77').

Bàn thắng: Gonzalo Garcia (20', 50', 82'), Asencio (56'), Fran Garcia (90'+3).

Real Betis: Valles, Ortiz (Bellerin 46'), Natan, Bartra, Ricardo Rodriguez, Deossa (Lo Celso 46'), Roca (Altimira 67'), Antony (Pablo Garcia 88'), Fornals, Ruibal (Riquelme 67'), Cucho Hernandez.

Bàn thắng: Cucho Hernandez (66').