Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân đối phó “khủng hoảng địa chính trị”

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này đã thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm vào ngày 4/1 và tên lửa đã bắn trúng các mục tiêu ở vùng biển phía đông, với sự chứng kiến ​​của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một đơn vị thuộc nhóm tác chiến chủ lực của quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa để đánh giá khả năng răn đe chiến tranh và sự sẵn sàng của hệ thống vũ khí, cũng như để xác minh khả năng thực hiện nhiệm vụ của hệ thống này.

KCNA cho biết các tên lửa siêu vượt âm đã bắn trúng mục tiêu cách 1.000km sau khi được phóng từ quận Ryokpho của Bình Nhưỡng.

“Thông qua cuộc tập trận phóng tên lửa hôm nay, chúng ta có thể khẳng định một nhiệm vụ công nghệ rất quan trọng đối với quốc phòng đã được thực hiện. Các binh sĩ vận hành tên lửa đã thể hiện sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Triều Tiên và củng cố niềm tin vào lực lượng này”, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố.

Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đã đưa lực lượng hạt nhân "lên cơ sở thực tiễn" và chuẩn bị cho "một cuộc chiến tranh thực sự", đồng thời kêu gọi phải "liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công" và nhấn mạnh những nỗ lực này là "một nhiệm vụ thiết yếu để tự vệ".

“Các hoạt động như vậy của chúng ta rõ ràng nhằm mục đích từng bước đưa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân lên một nền tảng phát triển cao. Sự cần thiết của việc này đã được minh chứng trong cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và các sự kiện quốc tế phức tạp”, KCNA đưa tin.

Mặc dù KCNA không nêu rõ "cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây" là gì, nhưng Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 4/1 đã lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Triều Tiên chỉ trích đây là "hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất”.

Ông Kim Jong-un cũng gửi lời cảm ơn đến đơn vị quân đội phụ trách cuộc tập trận và gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các sĩ quan và binh lính thuộc lực lượng tên lửa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ kỳ vọng rằng "tất cả lực lượng tên lửa sẽ tiếp tục trung thành với nhiệm vụ thiêng liêng của mình như một lá chắn đáng tin cậy để bảo vệ chủ quyền và an ninh của Triều Tiên bằng cách hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu một cách nhất quán và có trách nhiệm dưới kỷ luật sắt”.