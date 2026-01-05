Nam thanh niên cầm đầu nhóm đánh bạc online, tiền giao dịch 100 tỷ đồng

Ngày 5/1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã phối hợp phá thành công chuyên án liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online, tạm giữ 6 đối tượng.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thọ (SN 2004), Trần Văn Nhân (SN 1997), Đoàn Kim Hòa (SN 1991), Phan Thị Hiền (SN 1983), Võ Văn Đạt (SN 2000) và Trần Văn Bảo (SN 2005), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc (Ảnh: Thùy Trang).

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cầm đầu nhóm đối tượng nêu trên đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online qua các cổng game HitClub, Sun Win, Go88, tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để hoạt động.

Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định.