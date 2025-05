Phim của Thư Kỳ thắng giải tại LHP Cannes 2025

Prix Spécial là giải thưởng trao cho bộ phim hoặc cá nhân, được Ban giám khảo đánh giá có những đóng góp đặc biệt hoặc đạt thành tích nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh. Năm ngoái, đạo diễn Mohammad Rasoulof được trao giải này với tác phẩm The Seed of the Sacred Fig.

Thành công của Thời đại cuồng dã là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của điện ảnh Trung Quốc tại Cannes. Năm 2015, The Assassin (Nhiếp Ẩn Nương) với sự góp mặt của Thư Kỳ đã giúp nhà làm phim Hầu Hiếu Hiền nhận giải Đạo diễn xuất sắc.

Dàn diễn viên và đạo diễn của "Thời đại cuồng dã" tại LHP Cannes 2025 (Ảnh: Xinhua).

Đạo diễn Bi Gan đại diện đoàn phim lên nhận giải ở lễ bế mạc LHP Cannes 2025. Theo Variety, tác phẩm được ban giám khảo đánh giá cao nhờ chiều sâu và sự tinh tế trong cách xây dựng ngôn ngữ điện ảnh.

Thời đại cuồng dã còn có sự góp mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, Thư Kỳ và Lý Canh Hy. Phim cũng là tác phẩm Trung Quốc duy nhất góp mặt tại hạng mục tranh giải chính của LHP Cannes năm nay. Phim đã nhận tràng pháo tay kéo dài gần 7 phút khi ra mắt tại LHP Cannes 2025.

Thời đại cuồng dã theo chân một phụ nữ (Thư Kỳ đóng) mắc kẹt trong "múi giờ vĩnh cửu" sau ca phẫu thuật. Tỉnh dậy vào năm 2068, cô nhận ra mình là sinh vật sống sót duy nhất trong một thế giới hoang tàn.

Xuyên suốt những giấc mơ, cô tìm thấy xác chết nửa người nửa robot sinh học (Dịch Dương Thiên Tỉ đóng) và nỗ lực đánh thức nó bằng những câu chuyện về lịch sử Trung Quốc. Khi người máy dần tỉnh thức, nhân vật nữ chính buộc phải lựa chọn giữa việc trở về thực tại hay ở lại cùng sinh vật mà cô dần có tình cảm.

Đạo diễn Bi Gan thay mặt đoàn phim "Thời đại cuồng dã" nhận giải tại lễ bế mạc LHP Cannes 2025 (Ảnh: AFP).

Truyền thông quốc tế mô tả tác phẩm giống như "bức thư tình gửi tới điện ảnh, nhân dịp kỷ niệm 130 năm lịch sử của bộ môn nghệ thuật thứ bảy".

Trong phim, Thư Kỳ vào vai một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Nhân vật được đánh giá mang chiều sâu cảm xúc với nhiều khoảnh khắc bùng nổ tâm lý đầy ấn tượng. Tờ Sina nhận xét, vai diễn mới của Thư Kỳ mang đậm màu sắc của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Phát biểu nhận giải, đạo diễn Bi Gan cảm ơn liên hoan phim, dàn diễn viên cùng gia đình. Anh cũng tri ân những nghệ sĩ không ngừng đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh.

Bi Gan được xem là đạo diễn tài năng của điện ảnh Trung Quốc với lối làm phim lạ và đầy tính nghệ thuật. Anh theo đuổi dòng phim độc lập, làm một số phim ngắn mang tính trừu tượng. Bi Gan ra mắt tác phẩm đầu tay vào năm 2015.

Giải thưởng quan trọng nhất tại các kỳ LHP Cannes - Cành cọ vàng - đã thuộc về đạo diễn Iran Jafar Panahi với bộ phim It Was Just an Accident.

Jafar Panahi từng đoạt giải Camera d'Or tại LHP Cannes cho phim đầu tay The White Balloon vào năm 1995. Tám năm sau, ông đoạt giải thưởng Un Certain Regard cho phim Crimson Gold (2003) tại LHP Cannes. Năm 2018, phim 3 Faces của ông đoạt giải Kịch bản xuất sắc tại LHP Cannes.

Jafar Panahi nhận giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2025 (Ảnh: News).

Giải Grand Prix thuộc về đạo diễn Na Uy Joachim Trier với Sentimental Value. Ở buổi ra mắt, tác phẩm nhận tràng pháo tay dài 15 phút từ khán giả và được giới phê bình khen ngợi, xem là ứng viên sáng giá cho mùa giải Oscar năm sau.

Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc đã thuộc về Nadia Melliti cho vai diễn trong Little Sister. Trong khi đó, giải Nam diễn viên xuất sắc được trao cho Wagner Moura nhờ vai diễn trong The Secret Agent.

Bộ phim The Secret Agent nhận 2 giải: Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc dành cho Wagner Moura. Giải Camera d'Or (giải thưởng tác phẩm đầu tay) thuộc về The President's Cake của Hasan Hadi.

Giải thưởng Kịch bản xuất sắc được trao cho anh em Jean-Pierre và Luc Dardenne với Young Mothers.

Trong khi đó, giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize) thuộc về đạo diễn người Tây Ban Nha Olivier Laxe với phim Sirat và Mascha Schilinski với phim Sound of Falling.

LHP Cannes 2025 vẫn là sự kiện điện ảnh quốc tế quy tụ dàn sao đình đám thế giới (Ảnh: Getty Images).

Hai tác phẩm đầu tay của ngôi sao Hollywood là Scarlett Johansson và Kristen Stewart trắng tay tại mùa giải năm nay dù trước đó, 2 nữ đạo diễn đều nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tài tử Robert De Niro và Denzel Washington đã được trao giải Cành cọ vàng danh dự cho những cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh.

LHP Cannes 2025 diễn ra từ ngày 13/4 đến 25/5 tại Pháp. Sự kiện điện ảnh thu hút dàn sao thế giới như: Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Scarlett Johansson tham dự.