Kịch tính đến giây cuối, Liverpool bị Fulham cầm hòa

Fulham đã có một trận hòa đầy kịch tính trước Liverpool với tỷ số 2-2 tại Craven Cottage vào đêm 4/1, nhờ bàn thắng gỡ hòa tuyệt đẹp của Harrison Reed ở phút 97. Kết quả này giúp đội chủ nhà kéo dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 5 trận.

Liverpool nhập cuộc đầy hứa hẹn nhưng sớm phải trả giá cho sự phung phí cơ hội. Cody Gakpo bỏ lỡ một tình huống ngon ăn trước khi Fulham bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ đường chuyền của Jorge Cuenca, Raul Jimenez đánh gót tinh tế, tạo điều kiện cho Harry Wilson băng xuống dứt điểm chìm vào góc xa. Dù ban đầu bị trọng tài căng cờ báo việt vị, bàn thắng thứ sáu của cầu thủ người xứ Wales tại Ngoại hạng Anh mùa này vẫn được công nhận sau khi VAR kiểm tra kỹ lưỡng.

Jimenez tranh bóng với Wirtz (Ảnh: Getty).

Bàn thua khiến Liverpool choáng váng và phản ứng khá mờ nhạt, chỉ có một cú sút duy nhất của Curtis Jones trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, sức tấn công của The Kop tăng lên rõ rệt. Alexis Mac Allister đánh đầu cận thành dội xà ngang trước khi đội khách tìm được bàn gỡ hòa ở phút 57. Conor Bradley đột phá vào vòng cấm rồi chuyền bóng cho Florian Wirtz, người cứa lòng chân trái hạ gục Bernd Leno. Đây là bàn thắng thứ hai của Wirtz trong ba trận, và một lần nữa, cờ việt vị được phất lên trước khi VAR can thiệp để công nhận bàn thắng.

Không tạo ra nhiều dấu ấn trên hàng công kể từ sau bàn mở tỷ số, Fulham buộc phải dâng cao tìm bàn tái lập lợi thế. Cơ hội tốt nhất đến khi Alisson băng ra không hợp lý, tạo điều kiện cho Wilson lốp bóng qua một loạt cầu thủ cầu thủ và đưa bóng dội xà ngang khung thành bỏ trống.

Fulham chơi tự tin khi tiếp Liverpool trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Fulham tiếp tục gây khó cho lối chơi của Liverpool, nhưng đội khách tưởng như đã có bàn thắng quyết định ở những giây cuối, khi quả tạt xoáy của Jeremie Frimpong vượt qua hàng thủ để đến cột xa, nơi Gakpo băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bù giờ thứ 4.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Vừa được tung vào sân không lâu trước bàn thắng thứ hai của Liverpool, Harrison Reed nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút tuyệt đẹp, bóng đi liệng và chạm mặt dưới xà ngang trước khi nằm gọn trong lưới. Bàn thắng này giúp Fulham duy trì chuỗi trận bất bại dài nhất tại Ngoại hạng Anh trong một năm dương lịch, trong khi Liverpool sẽ không khỏi thất vọng khi phải nhận trận hòa thứ tư trong bảy vòng đấu gần nhất.