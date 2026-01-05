CSGT Đắk Lắk lên tiếng về vụ bị tố "đạp người dân té xe, gãy chân"

Tối 4/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nắm thông tin bài viết lan truyền trên mạng xã hội Facebook, phản ánh việc cán bộ CSGT có hành vi đạp người vi phạm giao thông ngã xuống đường, gây gãy chân.

Theo nội dung bài đăng, hai người dân sau khi đi làm rẫy về, khi gần rẽ vào hẻm để về nhà thì bị lực lượng CSGT can thiệp. Bài viết cho rằng cán bộ CSGT đã đạp ngã người điều khiển xe máy, khiến một nạn nhân bị thương nặng, gãy chân và phải nhập viện cấp cứu.

Bài đăng tải phản ánh việc cán bộ CSGT có hành vi đạp người vi phạm giao thông ngã xuống đường gây gãy chân (Ảnh: Trương Nguyễn).

Người đăng tải cũng bày tỏ bức xúc, cho rằng nếu người dân vi phạm luật giao thông thì lực lượng chức năng có thể xử phạt hoặc tạm giữ phương tiện, thay vì có hành vi bị cho là không đúng mực.

Trước những thông tin trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả ban đầu xác định, khoảng 11h cùng ngày, Y.H.N. (17 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Y.N.N. (37 tuổi) lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn buôn Kang, xã Ea Knuếc. Thời điểm này, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, người điều khiển xe đã quay đầu bỏ chạy, tự té vào hàng rào ven đường dẫn đến bị thương.

Trong đó, ông Y.N.N. được đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Y.H.N. đang được Công an xã Ea Knuếc làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác xác minh.

Cơ quan công an cũng cho biết, người đăng tải thông tin lên mạng xã hội là cháu của hai người đàn ông này và đang sinh sống tại TPHCM.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo đúng quy định.