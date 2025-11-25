Kim "siêu vòng ba" hứng chỉ trích vì xách túi Hermès da voi hiếm

Kim Kardashian đang đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội sau khi xuất hiện cùng một chiếc túi Hermès Birkin được cho là làm từ da voi hiếm.

Vụ việc không chỉ gây tranh cãi trong dư luận mà còn thu hút bởi sự lên án gay gắt từ Ireland Baldwin, con gái của tài tử Alec Baldwin và là chị họ của người mẫu nổi tiếng Hailey Bieber.

Kim Kardashian khoe túi Hermès da voi hiếm (Ảnh: Instagram).

Sự việc này cũng làm dấy lên những tranh cãi về một giai đoạn gây nhiều tai tiếng trong lịch sử sử dụng da động vật quý hiếm của thương hiệu Hermès.

Trong một video thuộc series All’s Fair fashion files (Hồ sơ thời trang All’s Fair) trên TikTok, Kim Kardashian được ghi lại khoảnh khắc tạo dáng với chiếc Birkin da voi. Cô diện một chiếc váy xám ôm sát, mũ trùm tông xuyệt tông và giày cao gót trắng.

Chỉ vài giờ sau khi lan truyền, hình ảnh này lập tức nhận về làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà hoạt động vì động vật và cộng đồng yêu thời trang.

Ireland Baldwin đã đăng tải đoạn clip phản ứng trên Instagram cá nhân, kèm theo dòng trạng thái: “Thật đáng xấu hổ. Tôi không hiểu sao những người này vẫn được tung hô như vậy”.

Cô nhấn mạnh vấn đề đạo đức nghiêm trọng xoay quanh việc sử dụng da động vật quý hiếm trong ngành hàng xa xỉ.

Nhiều người hâm mộ đã chỉ ra rằng Hermès từng sản xuất một số lượng rất ít túi da voi từ nhiều thập kỷ trước, được cho là sử dụng da của một con voi bị bắn trong các chuyến săn.

Mặc dù dòng sản phẩm này đã ngừng sản xuất từ lâu, cộng đồng mạng vẫn cho rằng đây là một “vết đen” không thể xóa nhòa trong lịch sử của hãng.

Trên mạng xã hội có nhiều bình luận gay gắt về vụ việc như: “Hermès vốn đã tệ với việc dùng da động vật, nhưng đến mức này thì chịu”; “Họ làm vì có người mua và Kim vẫn cổ súy cho điều đó".

Hình ảnh Kim "siêu vòng ba" xách túi Hermès Birkin da voi hiếm (Ảnh: Yahoo).

Nhiều ý kiến chỉ trích Kim là “thiếu tinh tế”, “khoe của vô cảm”. Họ cho rằng voi là loài thông minh và đang nằm trong nhóm nguy cấp; việc sử dụng hay phô bày sản phẩm làm từ da của chúng là “không thể chấp nhận được”.

Video về chiếc túi được đăng bởi một tài khoản bán hàng hiệu ký gửi, cho thấy Kim ngồi trong một không gian nội thất sang trọng với chiếc túi đặt bên cạnh.

Theo tổ chức PETA, những chiếc Birkin da voi này có từ thập niên 1980, không được Hermès bán chính thức và hiện có giá ước tính lên đến 125.000 USD (gần 3,3 tỷ đồng) vì độ hiếm.

Kim Kardashian hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào và đại diện của cô cũng không đưa ra bình luận.

Vụ việc tiếp tục thu hút nhiều tranh luận, đặc biệt khi Ireland Baldwin công khai chỉ trích Kim "siêu vòng ba", dù em họ cô - Hailey Bieber - vốn có quan hệ thân thiết với gia đình Kardashian.