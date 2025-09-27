Bình Phương sau khi Đức Tiến mất: "Tôi vất vả vì vừa làm cha, vừa làm mẹ"

Bình Phương sinh năm 1986, giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ năm 2006. Sau khi đăng quang, cô không tham gia showbiz mà theo đuổi lĩnh vực luật.

Bình Phương và Đức Tiến là cặp đôi đẹp trong giới nghệ sĩ. Sinh thời, nam diễn viên là một người yêu vợ, thương con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô được biết đến là vợ cố diễn viên Đức Tiến. Cô và ông xã quen nhau ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Khi ấy, vợ cố diễn viên là thí sinh, còn anh là người mẫu đưa các người đẹp ra sân khấu trình diễn ở chung kết.

Sau 3 năm hẹn hò, họ kết hôn nhưng thời gian mới cưới sống xa nhau do Bình Phương về Mỹ học, Đức Tiến vẫn ở trong nước hoạt động nghệ thuật.

Tháng 7/2013, Đức Tiến giã từ sự nghiệp người mẫu, sang Mỹ định cư cùng vợ. Tại Mỹ, anh chuyển hướng làm truyền thông và hoạt động nghệ thuật trong vai trò diễn viên, người dẫn chương trình.

Sau 2 năm ở cùng gia đình vợ, đầu năm 2015, Đức Tiến tậu căn nhà tại California, đưa Bình Phương ra sống riêng. Thỉnh thoảng, vợ chồng cố diễn viên bay về Dallas thăm bố mẹ vợ hoặc đón họ qua chơi.

Diễn viên từng nói, anh biết ơn gia đình vợ đã hỗ trợ rất nhiều trong thời gian bản thân vừa sang Mỹ. Tình cảm và sự bao bọc của mọi người giúp anh thấy ấm áp nơi đất khách.

Cặp sao từng chịu nhiều áp lực khi kết hôn đã lâu nhưng chưa có con. Sau khi thử nhiều phương pháp nhưng không thành công, họ về Việt Nam thụ tinh nhân tạo (IVF) và có tin vui. Bé Mèo (Madison Phương Mai) - con gái của họ - chào đời tháng 7/2019, khiến tổ ấm của diễn viên thêm bền chặt.

Đức Tiến từng khen vợ xuất thân trong gia đình gốc Huế nên tính cách giàu tình cảm, biết quan tâm ba mẹ, anh chị em.

Theo cố diễn viên, công việc của Bình Phương áp lực và thường xuyên căng thẳng nhưng mang tính thời điểm. Vợ anh có thể rất mệt mỏi lúc làm việc nhưng khi tan sở thì hoàn toàn không mang áp lực về nhà.

Vào tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời để lại sự xót xa, tiếc thương cho gia đình và bạn bè. Bình Phương khi đó phải nén nỗi đau để lo hậu sự cho chồng và chăm sóc con.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bình Phương cho biết, hơn 1 năm sau khi chồng ra đi, cô đã gạt nước mắt, mạnh mẽ hơn để cố gắng vì con.

"Cuộc sống của mẹ con tôi cũng khá vất vả do tôi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ. Hiện tại, tôi đã phải cố gắng gấp đôi để con gái có cuộc sống tốt hơn. Tôi không muốn con chịu thiệt thòi", Bình Phương kể lại.

Khi Đức Tiến mất, cô làm thêm các công việc khác như bán bảo hiểm, sản xuất nội dung YouTube để trang trải cuộc sống.

"Con gái đến tuổi cần học thêm nhiều kỹ năng nên tôi cho con học thêm các hoạt động ngoại khoá, đó cũng là ước nguyện của anh Tiến khi còn sống. Việc này cũng phát sinh thêm nhiều khoản chi phí vì vậy tôi phải làm thêm nhiều công việc mới đủ chi phí trang trải cuộc sống", Bình Phương bộc bạch.

Nói về dự định sinh con thứ 2 từ phôi trữ đông, Bình Phương chia sẻ, kế hoạch này đã được cô và ông xã bàn tính khi nam diễn viên còn khỏe mạnh. Ở tuổi U40, dù chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, cô cảm nhận cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa, cần đặt mục tiêu sinh thêm con trước tuổi 42.

Bình Phương cho biết, dự định sinh thêm con từ phôi trữ đông của cô bị dừng lại do một số yếu tố khách quan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Năm 2023, anh Tiến về Việt Nam rao bán nhà, mục đích là tập trung tài sản một chỗ. Cũng vào năm này, anh lập di chúc và di chúc này được hợp pháp hoá tại Lãnh sự quán ở Mỹ.

Ông xã chuẩn bị chu toàn mọi thứ như vậy với dự định, năm 2024, anh sẽ dẫn cả nhà về Việt Nam chơi và sẽ làm IVF từ phôi trữ đông. Nhưng rồi anh mất đột ngột nên kế hoạch có thêm con còn dở dang chưa thực hiện được...", cô nói.

Người đẹp sinh năm 1986 cho biết, nhiều nguời thắc mắc vì sao ông xã của cô lập di chúc sớm như vậy? Cô lý giải rằng, sau đại dịch Covid-19, vợ chồng cô thấy cuộc sống rất mong manh, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nên ông xã cô đã lập di chúc từ sớm.

"Trước đây, anh Tiến có tuổi thơ đầy cơ cực và thiếu vắng tình thương của mẹ nên anh luôn tâm niệm phải cho con gái cuộc sống đầy đủ. Nhưng những gì anh Tiến để lại trong di chúc vẫn chưa được giải quyết do bà nội của con gái không chấp nhận và muốn được chia 50% tài sản", Bình Phương nói.

Cô cho biết, tài sản đang bị tranh chấp, hiện được Tòa án nhân dân TPHCM thụ lý và chưa có hồi kết nên việc sinh thêm em cho con gái theo ước nguyện của chồng còn để ngỏ và chưa thực hiện được.

Vợ Đức Tiến nói việc ra tòa là điều không mong muốn, khiến cô đau lòng nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác vì "nhiều lần hòa giải với thiện chí vẫn không có kết quả".

"Tôi không coi đây là cuộc chiến, chỉ đơn giản muốn giữ lại những gì anh Tiến dành cho vợ con và tôn trọng ý nguyện anh đã nêu trong di chúc", cô bày tỏ.

Bình Phương vượt qua được nỗi đau mất mát để chăm lo con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đức Tiến sinh năm 1980, quê gốc Đồng Nai, tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM. Anh nổi tiếng trong làng mẫu vào những năm 2000, đoạt Cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010.

Anh cũng đóng nhiều phim truyền hình như: Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi. Anh qua Mỹ sinh sống năm 2013 sau khi kết hôn với Hoa hậu áo dài Bình Phương. Vào ngày 18/5/2024, anh qua đời tại bệnh viện Fountain Valley (Mỹ).