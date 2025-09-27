Nhã Phương - Trường Giang: 7 năm viên mãn, ở nhà vườn 70 tỷ đồng

Hôm 25/9, nhân dịp tròn 7 năm ngày cưới, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang gây bất ngờ khi thông báo sắp sửa đón "nhóc tỳ" thứ 3 chào đời.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ: "Niềm hạnh phúc 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ. Anh chị con là theo ba rồi đó, mẹ chờ con nha".

Tin vui của Nhã Phương - Trường Giang nhận được nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè, khán giả. Cộng đồng mạng nhận xét tổ ấm của cặp sao là một trong những "gia đình kiểu mẫu" đáng ngưỡng mộ của showbiz.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn năm 2018, đón con gái đầu lòng Destiny vào tháng 1/2019, đón con trai Hope vào tháng 10/2023. Nữ diễn viên Quả tim máu từng cho biết, gia đình viên mãn và các con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc, tài sản lớn nhất của vợ chồng cô hiện tại.

Trong một talkshow năm 2024, Nhã Phương chia sẻ, những lần mang bầu bé Destiny và bé Hope mang đến cho cô những trải nghiệm khác nhau.

"Tên bé Destiny kể câu chuyện định mệnh, "chạy trời không khỏi nắng" của tôi và anh Trường Giang. Lúc đó cứ nghĩ không đến được với nhau nhưng cuối cùng lại "dính chùm" vì có em bé.

Lần mang bầu bé Destiny, lúc đó tôi và ông xã chưa kết hôn, nên tôi có những áp lực do chính tôi tạo ra, tôi bị trầm cảm. Nhưng chồng tôi chăm sóc tôi từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, dần dần mọi thứ được vào guồng. Lần thứ 2 mang bầu, cảm xúc của tôi rõ ràng hơn, tôi luôn vui vẻ, thoải mái tinh thần, được mọi người khen trẻ đẹp hơn", Nhã Phương từng chia sẻ.

Từ khi về chung nhà với Trường Giang, Nhã Phương giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để vun vén tổ ấm. Dù vai trò làm mẹ nhiều vất vả, Nhã Phương vẫn vượt qua những áp lực "mẹ bỉm sữa", tìm được sự cân bằng, tinh thần thoải mái nhờ chồng luôn yêu thương, san sẻ.

Nhã Phương từng cho biết, Trường Giang là chỗ dựa, là người đồng hành với cô trong công việc và cuộc sống, đồng thời tạo động lực cho cô biết yêu thương và giữ gìn sắc vóc. Về phía Nhã Phương, cô cũng luôn ủng hộ chồng, là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

MC, diễn viên Trường Giang nổi tiếng là ông chồng chiều vợ con, chu toàn việc nhà. Khi có thời gian rảnh, nam MC vui chơi cùng các con, chia sẻ một số hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét nam MC thay đổi tích cực hơn từ ngày kết hôn với Nhã Phương, trở thành hình mẫu "ông bố lý tưởng" trong mắt người hâm mộ.

Một trong những bí quyết vun đắp tổ ấm của cặp đôi là "chờ cơm ở nhà". Hai nghệ sĩ quan niệm bếp nhà phải luôn đỏ lửa mới có sự kết nối. Nhã Phương từng hé lộ chồng rất kỹ tính, mỗi lần cô mang bầu đều tự tay chuẩn bị thực đơn, những thực phẩm không tốt cho sức khỏe bà bầu đều bị anh phản đối.

Về việc dạy con, Trường Giang cũng luôn tôn trọng ý muốn của bà xã, sẵn sàng đồng hành cùng vợ trong quá trình chăm sóc các con. Bên cạnh đó, Trường Giang hết mực yêu chiều vợ con, nhưng anh thường phải giữ vẻ nghiêm khắc để "tạo uy", dạy dỗ hai con hiệu quả. Khi đó, Nhã Phương học cách cư xử khéo léo để cân bằng với sự cứng rắn của chồng.

"Tôi và chồng cũng thống nhất với nhau cách dạy con. Các con lớn lên bằng tình yêu thương nhưng cũng cần kỷ luật. Thường thì chồng tôi đóng vai trò nghiêm khắc với các bé, còn tôi thì hay "lách luật" của anh. Lúc anh ấy căng thì tôi im lặng luôn", Nhã Phương kể trong chương trình năm 2024.

Vừa hoạt động nghệ thuật và điều hành việc kinh doanh nhà hàng, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương có cuộc sống thoải mái về vật chất. Nữ diễn viên 9X từng hé lộ chồng tin tưởng cô, giao cho cô đứng tên hầu hết tài sản của gia đình.

Trường Giang là trụ cột gánh vác kinh tế nhưng Nhã Phương vẫn tự kiếm tiền, không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

"Chồng lo kinh tế, nhưng tôi vẫn phải lo những khoản riêng của mình. Tôi muốn mua những món đồ tôi thích mà không phải lăn tăn điều gì. Khi độc lập tài chính, tôi thấy mình tự tin hơn", diễn viên từng bày tỏ.

Gia đình Trường Giang và Nhã Phương chủ yếu sống tại TPHCM. Cuối tuần, vợ chồng nghệ sĩ và các con thường về biệt thự nhà vườn ở Đồng Nai để nghỉ dưỡng. Căn biệt thự được đặt theo biệt danh của bé Destiny, có nhiều khu vực chức năng như hồ cá, sân vườn, bãi cát, khu nhà ở, có giá trị ước tính 70 tỷ đồng.

Trong khuôn viên biệt thự, Trường Giang cũng dành một phần lớn diện tích để trồng nhiều cây ăn trái, thỏa đam mê trồng trọt. Biệt thự cũng là không gian nơi vợ chồng nam MC thực hiện nhiều bộ ảnh kỷ niệm cùng các con. Thi thoảng, cặp đôi mời bạn bè ghé chơi nhà vườn, quay các video thu hoạch cây trái.

Trường Giang sinh năm 1983, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh. Nhã Phương sinh năm 1990, tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô từng góp mặt trong các phim điện ảnh như: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, 1990...

Ảnh: Facebook nhân vật