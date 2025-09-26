Tập đoàn giải trí CJ là tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm giải trí. Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thực phẩm Bibigo với các sản phẩm đông lạnh, chuỗi cửa hàng Olive Young, các kênh truyền hình tvN, Mnet, nền tảng streaming (phát sóng trực tuyến) TVING, công ty sản xuất phim Studio Dragon cùng hàng loạt chương trình giải trí đình đám.

Lee Jae Hyun, Chủ tịch Tập đoàn giải trí CJ, đang vướng cáo buộc tổ chức các bữa tiệc thác loạn và thói quen "tuyển phi" (Ảnh: Yonhap News).

Tập đoàn này cũng góp sức tạo nên các chương trình tìm kiếm tài năng uy tín cho làng giải trí Hàn Quốc. Đến nay, Tập đoàn CJ đã tổ chức 34 chương trình tuyển chọn, gồm Superstar K, Produce 101, Idol School, Girls Planet, Boys Planet. Họ cũng là nơi cho ra đời những nhóm thần tượng đình đám của Hàn Quốc như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kep1er, ZeroBaseOne.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Dispatch, phía sau những sự kiện rầm rộ và hoành tráng là những buổi tuyển chọn riêng. Đây là nơi quy tụ gái tiếp khách quán bar, người mẫu mạng hay nghệ sĩ kém danh tiếng.

Hãng tin Dispatch cho biết, họ đã điều tra vụ việc trong 2 tháng và thu thập thông tin từ gần chục nguồn khác nhau. Họ cũng dựng lại các bữa tiệc thác loạn và tiết lộ các chi tiết rúng động.

Các cô gái muốn góp mặt trong những buổi tiệc phải trải qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, tương tự các vòng thử giọng, thử vai trong những chương trình tìm kiếm tài năng mà Tập đoàn CJ từng sản xuất.

Tập đoàn giải trí CJ là tập đoàn đa lĩnh vực nổi tiếng, đứng sau nhiều chương trình tuyển chọn tài năng có tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: CJ Entertainment).

Người lọt qua vòng tuyển chọn được phép góp mặt trong các bữa tiệc và nhận thù lao khoảng 1.000-1.400 USD. Người được mời dự tiệc chỉ cần đến, nghe nhạc DJ, ăn uống, tận hưởng bữa tiệc.

Một nhân chứng kể với tờ Dispatch: “Tôi từng tham dự một trong những buổi tiệc đó. Mọi thứ được tổ chức bí mật đến mức khiến tôi liên tưởng như đang thực hiện một nhiệm vụ ngầm trong phim về điệp viên 007”.

Quy trình tuyển chọn phải trải qua nhiều vòng. Qua vòng đầu tiên, người được chọn tiếp tục trải qua vòng thi nữa. Họ được đánh giá về gương mặt, chiều cao, vóc dáng.

Nếu vượt qua vòng đầu tiên, các cô gái sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về địa điểm, thời gian của các sự kiện. Những trao đổi giữa khách và người tuyển chọn đều thực hiện qua ứng dụng nhắn tin của Hàn Quốc - KakaoTalk.

Một tin nhắn do nhân chứng cung cấp cho Dispatch có đoạn viết: “Không có quy định bắt buộc về trang phục, nhưng bạn cần mặc đẹp. Nhiều khách chọn đồ đen. Nếu có đôi chân đẹp, hãy mặc quần tất đen. Chủ tịch thích vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Bắt buộc mang giày cao gót, ít nhất 9cm. Không được buộc tóc”.

Một nhân chứng khác kể thêm, người vượt qua vòng tuyển chọn có thể tiếp tục tham gia các chuyến du lịch riêng sau các bữa tiệc. Và giá cho mỗi chuyến du lịch có thể lên tới 7.000 USD.

Một địa điểm gặp mặt giữa người của Tập đoàn giải trí CJ và những khách mời được tuyển chọn (Ảnh: Dispatch).

Các khách mời được nhận thông báo qua tin nhắn và di chuyển bí mật qua nhiều nơi trước khi tham dự tiệc chính thức (Ảnh: Dispatch).

Quy định đầu tiên với khách mời dự tiệc là giao nộp điện thoại. Khi Chủ tịch Lee Jae Hyun xuất hiện, mọi người sẽ phải đứng dậy. Sau màn trò chuyện ngắn, các cô gái sẽ lần lượt lên sân khấu nhảy múa và thực hiện các động tác gợi cảm.

Khách mời được yêu cầu cổ vũ cho ông Lee Jae Hyun khi ông trực tiếp làm DJ cho các bữa tiệc. Trước khi ra về, khách đều nhận phong bì tiền mặt. Những cô gái có màn nhảy gợi cảm có thể được yêu cầu ở lại cùng ông Lee Jae Hyun.

Có nguồn tin cho biết mỗi buổi tiệc tiêu tốn hơn 14.000 USD và ông Lee có thể tổ chức nhiều buổi tiệc chỉ trong một tuần.

Thông tin về những bữa tiệc của chủ tịch Tập đoàn CJ đang gây chấn động dư luận Hàn Quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của tập đoàn. Ngay trong ngày 25/9, cổ phiếu của Tập đoàn CJ giảm 3%.

Hiện tại, cả Tập đoàn CJ và Chủ tịch Lee Jae Hyun chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về cáo buộc gây tranh cãi này.