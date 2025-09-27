Thư Kỳ đưa câu chuyện cuộc đời lên phim, thắng giải Đạo diễn xuất sắc

Mới đây, lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan lần thứ 30 diễn ra tại Busan Cinema Center ở thành phố Busan (Hàn Quốc). Ban tổ chức đã chọn ra được những cái tên xứng đáng nhất cho tất cả hạng mục. Trong đó, ở giải Đạo diễn xuất sắc, chiến thắng đã thuộc về Thư Kỳ.

Thư Kỳ thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Busan, ngày 26/9, với bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn "Girl" (Ảnh: Newsen).

Girl do Thư Kỳ làm đạo diễn là một trong 14 bộ phim châu Á lọt đề cử tại LHP Busan. Ngoài ra, cô còn có một bộ phim tham gia tranh giải tại LHP Busan 2025 là A Wild Time. Với bộ phim này, cô tranh giải Diễn viên xuất sắc.

Với giải Đạo diễn xuất sắc, Thư Kỳ trở thành nữ đạo diễn Trung Quốc đầu tiên có được chiến thắng này. Xuất hiện trên sân khấu trao giải với hình ảnh gợi cảm và thanh lịch, Thư Kỳ gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp, người hâm mộ và đặc biệt là ông xã Phùng Đức Luân.

Cô nói: "Cảm ơn người chồng luôn bao dung với tôi. Anh ấy cưới phải người phụ nữ không thường xuyên nấu ăn ở nhà".

Thư Kỳ cũng nhắn nhủ tới những người phụ nữ dám theo đuổi và xây dựng ước mơ: "Mong các bạn có thể dũng cảm bước ra khỏi nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn".

Được biết, Girl là dự án đầu tiên mà Thư Kỳ làm đạo diễn và được cô ấp ủ thực hiện trong gần 10 năm. Nữ diễn viên xinh đẹp nói, bộ phim được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời cô và những người phụ nữ cô từng gặp trong đời.

Thư Kỳ gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, người hâm mộ và đặc biệt là bạn đời Phùng Đức Luân vì đã động viên cô trong hành trình gây dựng sự nghiệp (Ảnh: Getty Images).

Girl có độ dài 125 phút, lấy bối cảnh năm 1988 và kể về cuộc sống của những người phụ nữ trẻ trong đô thị hiện đại. Phim tập trung vào nhân vật Lâm Tiểu Lệ, một cô bé lớn lên trong nghèo khó và luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ. Tuy nhiên, ước mơ của Tiểu Lệ lại không nhận được sự ủng hộ của chính mẹ ruột.

Thư Kỳ từng trải qua một tuổi thơ khốn khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm từ cha mẹ. Người đẹp sinh ra trong gia đình rất nghèo, đến một bữa cơm thịnh soạn cũng là ước mơ ngoài tầm với của cả gia đình.

Những gì Thư Kỳ nhận được từ tuổi thơ là lời mắng nhiếc, sự khắc nghiệt của cha và mẹ. Tất cả đều xuất phát từ cơm áo gạo tiền và cuộc sống cơ cực.

“Lúc nhỏ tôi thường bị đánh vô cớ, không biết mình làm sai điều gì. Cha tôi thường uống say rồi mới về nhà”, người đẹp kể trong buổi họp báo giới thiệu phim Girl tại LHP Busan.

Không được cha yêu thương, Thư Kỳ cũng không nhận được sự ủng hộ của mẹ. Thư Kỳ tiết lộ, bà sinh ra cô khi mới 18 tuổi. Bà luôn tin rằng, sự xuất hiện của Thư Kỳ đã cản trở giấc mơ gây dựng sự nghiệp của bà và khiến bà lâm vào những bi kịch trong cuộc đời.

Thư Kỳ lớn lên trong những lời miệt thị ngoại hình của mẹ và chưa từng cảm nhận được tình yêu từ đấng sinh thành. Năm 15 tuổi, Thư Kỳ quyết định rời xa gia đình để tự tìm con đường riêng cho mình.

Cô gác lại việc học để trở thành một diễn viên, kiếm thật nhiều tiền cho bản thân, có một bữa ăn đầy đủ. Cô trở thành nhân viên của một công ty giải trí nhờ ngoại hình xinh xắn và dáng vóc thanh mảnh.

Trong những năm tháng gây dựng sự nghiệp, Thư Kỳ không ngại chụp những bức ảnh "nóng", tạo dáng táo bạo hay đóng các bộ phim nóng để có thể kiếm tiền. Tuy nhiên, đây chính là sự lựa chọn sai lầm và là nỗi đau theo cô mãi sau này.

Thư Kỳ đã vượt qua mặc cảm diễn viên phim "nóng" trong quá khứ để trở thành diễn viên, đạo diễn tài năng của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Weibo).

Tất cả những bộ phim nóng "ám ảnh" cuộc đời và sự nghiệp của Thư Kỳ, khiến cô phải nhiều năm nỗ lực "gột rửa".

Trong một chương trình phỏng vấn, Thư Kỳ từng nhắc lại ký ức đóng phim cấp ba đầy tiếc nuối: "Lúc đó, tôi mới 17 tuổi, chưa biết gì, sau này tôi rất hối hận. Thực sự lúc đó tôi không biết mình phải làm gì, cũng không biết sau này phải trả giá ra sao cho sự việc đó".

Những thước phim nóng hay những hình ảnh nhạy cảm khiến cô bị "đóng khung" với hình tượng gợi cảm, không thể tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương mình trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Hiểu được hoàn cảnh của mình, Thư Kỳ đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để thay đổi cái nhìn của đồng nghiệp và khán giả. Hiện, cô được xem là một trong những diễn viên tài năng của màn ảnh Hoa ngữ, từng góp mặt trong các dự án Hollywood, được mời làm giám khảo tại các LHP quốc tế...

Có được thành công này, Thư Kỳ thừa nhận, cô đã phải đánh đổi bằng nước mắt, mồ hôi và cả những lời miệt thị.

Sau khi bộ phim Girl được hoàn thành và ra mắt khán giả, Thư Kỳ từng nói với cha của cô: “Xin lỗi, con đã mang câu chuyện của cha lên màn ảnh rộng”.

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Thư Kỳ hiện có tổ ấm hạnh phúc bên đạo diễn kiêm diễn viên Phùng Đức Luân. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2016 trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp và công chúng. Bạn bè cho biết, vợ chồng nữ diễn viên có cuộc sống kín tiếng nhưng rất hạnh phúc.