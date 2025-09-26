Brooklyn Beckham phờt lờ lời gièm pha, khẳng định hạnh phúc vì có vợ

Brooklyn Beckham vừa trả lời tờ Daily Mail khi tham dự giải golf Ryder Cup All-Star. Theo đó, anh nói rất nhiều về người bạn đời Nicola Peltz: "Sẽ có những lời tiêu cực nhưng tôi luôn nhận được sự động viên từ vợ. Tôi và cô ấy chỉ làm việc của mình. Hai chúng tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp, sống theo cách riêng và hạnh phúc bên nhau".

Brooklyn Beckham khẳng định luôn hạnh phúc và vững bước vì có sự đồng hành của vợ (Ảnh: Getty Images).

Brooklyn Beckham đồng thời cho biết, anh không quan tâm tới thông tin tiêu cực. Con trai David Beckham nói thêm: "Tôi phải quay lại Los Angeles (Mỹ). Tôi không thể để vợ tôi ở nhà một mình với 4 chú chó nên tôi phải quay lại giúp đỡ và tiếp tục làm việc".

Tháng 7 vừa rồi, truyền thông Mỹ đưa tin, Brooklyn dự định mở nhà hàng đồ ăn nhanh tại Mỹ. Nguồn tin cho biết, Nicola Peltz cùng bố - tỷ phú Nelson Peltz - hỗ trợ tài chính cho Brooklyn để kinh doanh. Điều này khiến con trai cả của vợ chồng Beckham thêm cảm động và biết ơn gia đình vợ.

Những chia sẻ của Brooklyn khiến vợ chồng Beckham thêm buồn. Tháng 8 vừa rồi, cả gia đình Beckham không được mời tham dự lễ cưới lại của Brooklyn và Nicola tại Mỹ. Người chủ trì sự kiện là bố của Nicola và khách mời của sự kiện là các thành viên trong gia đình cô dâu.

Theo Page Six, mọi thành viên trong gia đình Beckham chỉ biết về lễ gia hạn lời thề hôn nhân của vợ chồng Brooklyn qua truyền thông. Nhận ra con trai và con dâu đặt mình ra ngoài cuộc sống, vợ chồng Beckham rất đau lòng.

Vợ chồng Beckham ngày càng lo lắng khi con trai cả và con dâu rời xa gia đình (Ảnh: Instagram).

Một người bạn của gia đình Beckham cho biết: “Brooklyn đã phát biểu rất chân thành, Nicola Peltz luôn chiếm vị trí đặc biệt, là người anh hết mực yêu thương, cùng với gia đình Peltz - những người đã đồng hành và ủng hộ anh. Anh muốn tri ân tất cả và muốn làm điều đó thật trọn vẹn”.

Một người bạn của vợ chồng Brooklyn nói với tờ People rằng, nam đầu bếp rất thương vợ và muốn bảo vệ cô khỏi những tin đồn thất thiệt.

Nguồn tin nói: "Mọi người quên rằng Brooklyn đã là một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn đủ khả năng quyết định và lên tiếng. Nicola luôn tôn trọng lựa chọn của chồng. Anh ấy đau lòng khi thấy vợ bị gán ghép như một kẻ thao túng, độc ác".

Từ cuối năm 2024, Brooklyn được cho là mất kết nối với nhà Beckham. Anh và vợ vắng mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng của gia đình. Anh cũng gần như mất kết nối trên mạng xã hội với các thành viên trong gia đình Beckham.

Brooklyn biết ơn vợ và gia đình vợ luôn ủng hộ anh trong công việc kinh doanh, phát triển sự nghiệp tại Mỹ (Ảnh: Instagram).

Lần cuối cùng Brooklyn xuất hiện bên gia đình ngày lễ tặng quà (Boxing Day) vào năm ngoái. Rạn nứt bùng nổ kể từ khi em trai của anh - Romeo - hẹn hò Kim Turnbull khiến Brooklyn xa rời gia đình. Tháng 7 vừa rồi, Brooklyn có lần tương tác hiếm hoi với gia đình khi chúc mừng sinh nhật em út Harper.

Theo một người bạn của gia đình Beckham, việc Brooklyn cùng vợ mua nhà ở Mỹ hay bày tỏ kế hoạch kinh doanh lâu dài tại Mỹ đều như vết dao cứa vào tim vợ chồng Victoria và David. Họ cảm giác như mất con, khó kéo anh trở về với gia đình.

Bất chấp sự im lặng và lạnh lùng của con trai, nguồn tin từ phía nhà Becks cho biết Victoria và David vẫn có những động thái kéo con trai về. Họ nhiều lần đăng bài và gắn tên của con trai vào các bài viết. Cả hai vẫn nuôi hy vọng mối quan hệ gia đình sẽ được hàn gắn trong tương lai.

Brooklyn Beckham là con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham. Anh theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia và kinh doanh nhà hàng.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Cặp đôi quen nhau gần 3 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Lễ cưới xa hoa vào năm 2022 của Brooklyn và Nicola có chi phí lên tới 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng).