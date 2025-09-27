Dì ruột hô hoán vu khống cháu gái "bắt cóc trẻ em" để trả thù

Trưa 27/9, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang, cho biết vừa lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mâu (51 tuổi, cư trú xã Bình An) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó khoảng 18h ngày 26/9, Công an xã Châu Thành nhận được tin báo về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành.

Bà Nguyễn Thị Mâu (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, Công an xã Châu Thành xác định vụ việc không phải bắt cóc mà xuất phát từ mâu thuẫn gia đình giữa bà Mâu và cháu gái Trần Thị Bạch Q..

Cụ thể chiều 26/9, chị Q. gọi ô tô do anh Thạch Nhựt Bằng (22 tuổi) điều khiển để cùng nhóm bạn và con đi Hà Tiên, dự định qua Phú Quốc thăm chồng.

Khi chiếc xe rời đi, bà Mâu đã hô hoán "bắt cóc trẻ em" và kích động người dân chặn xe. Trong lúc hỗn loạn, bà Mâu dùng đá ném vào ô tô, lao vào đánh tài xế Bằng khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng cổ và mặt; gây thiệt hại tài sản trên xe.

Công an xã Châu Thành xác định bà Mâu có hành vi hô hoán sai sự thật, kích động tụ tập đông người và bạo lực nên ra quyết định xử phạt hành chính bà này về hành vi Gây rối trật tự công cộng.