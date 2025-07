Người mẫu 27 tuổi phá vỡ “luật ngầm tình yêu” của Leonardo DiCaprio

Người mẫu 27 tuổi Vittoria Ceretti không chỉ thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn khiến công chúng xôn xao khi “phá vỡ” một trong những “quy tắc bất thành văn” nổi tiếng của Hollywood: DiCaprio không yêu phụ nữ trên 25 tuổi.

Mối quan hệ của họ dường như không chỉ là một cuộc tình lãng mạn ngắn ngủi, mà có thể là bước chuyển mình lớn trong đời sống tình cảm của tài tử Titanic.

Leonardo DiCaprio suốt nhiều năm qua đã gắn với “quy tắc 25”, cách gọi của truyền thông phương Tây nhằm chỉ việc anh chỉ hẹn hò với những người mẫu hoặc minh tinh dưới 25 tuổi.

Nhiều biểu đồ, đồ họa thậm chí đã được dựng lên, thể hiện mỗi lần bạn gái của Leo chạm mốc 25 tuổi thì 2 người… chia tay. Quy luật kỳ lạ ấy lặp đi lặp lại suốt hai thập kỷ, khiến không ít người đùa rằng “25 là tuổi nghỉ hưu trong tình yêu” với DiCaprio.

Chính vì vậy, khi tài tử sinh năm 1974 vẫn tiếp tục hẹn hò với người mẫu Vittoria Ceretti khi cô đã 27 tuổi, dư luận không khỏi bất ngờ.

Nữ người mẫu và Leonardo DiCaprio lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào giữa năm 2023, lúc Vittoria 25 tuổi. Từ Santa Barbara đến Ibiza, New York cho đến Sardinia, cả hai không ngại công khai tình cảm trong các chuyến đi, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ.

Gần đây nhất, họ cùng xuất hiện tại buổi tiệc sau lễ cưới của Jeff Bezos – sự kiện quy tụ dàn khách mời siêu sao và giới tinh hoa toàn cầu. Mặc dù không có bức ảnh nào hai người chụp chung nhưng cặp đôi được khen ngợi là xứng đôi vừa lứa, dù cho cách biệt 24 tuổi.

DiCaprio mặc vest đơn giản, không thắt cà vạt, trong khi Ceretti diện váy hoa mềm mại, nhẹ nhàng mà sang trọng.

Vậy điều gì đã khiến Leonardo “phá lệ”? Có lẽ chính vẻ đẹp trưởng thành và thần thái độc lập, quyến rũ của Ceretti là yếu tố quan trọng.

Sinh năm 1998 tại Brescia (Ý), Ceretti bén duyên với nghề người mẫu từ năm 14 tuổi khi lọt vào vòng chung kết Elite Model Look, cuộc thi phát hiện người mẫu danh giá toàn cầu.

Với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và chiều cao nổi bật, cô nhanh chóng trở thành “nàng thơ” của các nhà mốt lớn như Chanel, Dior, Versace, Prada, Dolce & Gabbana… và góp mặt trên bìa hơn 20 ấn phẩm Vogue các nước. Năm 2020, cô từng kết hôn với DJ Matteo Milleri, nhưng hôn nhân kết thúc sau vài năm ngắn ngủi.

Trước khi yêu DiCaprio, Ceretti đã có một chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang thế giới. Cô không sống dựa vào các vụ bê bối hay những màn khoe khoang tình ái. Thậm chí, cô từng chia sẻ mong muốn được công nhận là một người mẫu có tài năng thực thụ, không phải chỉ vì “là bạn gái của DiCaprio”.

Có lẽ chính sự chín chắn và tinh tế này đã chạm đến trái tim của người đàn ông từng quen với những cuộc tình ồn ào.

Về phần mình, Leonardo DiCaprio là biểu tượng điện ảnh không cần giới thiệu nhiều. Tài tử sinh năm 1974 nổi lên từ vai diễn Jack trong Titanic năm 1997, và sau đó không ngừng khẳng định đẳng cấp qua hàng loạt tác phẩm lớn như: Inception, The Wolf of Wall Street, The Revenant (vai diễn mang về cho anh tượng vàng Oscar đầu tiên năm 2016) hay Once Upon a Time in Hollywood.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, Leo còn là nhà hoạt động môi trường, sáng lập Quỹ Leonardo DiCaprio Foundation chuyên hỗ trợ các chương trình bảo vệ Trái đất.

Dù vậy, đời tư của anh lại thường xuyên gây tranh cãi. Bên cạnh hàng chục bạn gái cũ toàn siêu mẫu đình đám như: Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Toni Garrn, Camila Morrone…, việc chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn về sự trưởng thành trong các mối quan hệ tình cảm của anh.

Có người cho rằng anh sợ ràng buộc, sợ hôn nhân. Người khác lại phỏng đoán anh cố giữ hình ảnh “tay chơi vĩnh viễn không già”, phản ánh phần nào hình tượng Hollywood cổ điển.

Tuy nhiên, mối tình với Vittoria Ceretti dường như là một bước ngoặt. Không chỉ bởi cô đã quá mốc 25 tuổi, mà còn vì cả hai duy trì mối quan hệ khá kín đáo, không phô trương.

Ceretti xuất hiện trong đời Leo đúng lúc anh bước sang tuổi 50, độ tuổi nhiều người bắt đầu suy ngẫm về sự ổn định và những giá trị bền vững hơn là đam mê chóng vánh. Một người đàn ông chín chắn gặp một người phụ nữ bản lĩnh, dường như là mảnh ghép cân bằng.

Dư luận nhìn nhận mối quan hệ của họ khá tích cực. Truyền thông gọi Ceretti là “nàng thơ phá vỡ luật tình yêu” của Leo, và không ít người hâm mộ bày tỏ hy vọng đây sẽ là mối tình lâu dài. Dẫu chưa từng xác nhận chính thức hay chia sẻ phỏng vấn, cả hai vẫn song hành trong các sự kiện quan trọng, dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự gắn bó.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho cặp đôi. Một số người bày tỏ sự bất ngờ đầy thích thú: “Cuối cùng thì Leonardo DiCaprio cũng trưởng thành trong tình yêu”. Những người khác lại nhẹ nhàng hy vọng: “Biết đâu đây là tình yêu đích thực của đời anh”.

Trong một thế giới giải trí mà chuyện tình ái có thể nổi hơn cả tài năng, việc một siêu sao Hollywood và một người mẫu châu Âu chọn yêu một cách thầm lặng lại trở thành điều lạ lẫm, đầy sức hút.

Và nếu đây thực sự là cuộc tình lâu dài thì Vittoria Ceretti không chỉ phá vỡ quy luật 25 tuổi, cô có thể là người khiến Leonardo DiCaprio viết lại quy tắc tình yêu của chính mình.

Ảnh: Instagram Vittoria Ceretti, Getty, DM