APEA 2025 lần thứ 9 vinh danh Greenfeed là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á

Greenfeed đón nhận danh hiệu Corporate Excellence - Doanh nghiệp xuất sắc và ông Lý Anh Duy Quang, Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Master Entrepreneur - Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Đây cũng là năm đầu tiên thương hiệu thức ăn chăn nuôi G.Tek của Greenfeed trở thành Inspirational Brand - Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á.

Đại diện GREENFEED nhận cúp vinh danh G.Tek là Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á tại APEA 2025 (Ảnh: Greenfeed).

Ra đời từ năm 2007, APEA là một trong những giải thưởng hàng đầu khu vực do tổ chức Enterprise Asia khởi xướng và duy trì thường niên nhằm kết nối các doanh nghiệp để cùng nhau thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Với chủ đề “Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, APEA 2025 tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ để mở rộng kinh doanh, qua đó tạo dựng giá trị bền vững và mang lại những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ứng dụng công nghệ toàn diện cho tăng trưởng bền vững

Định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thông qua chuyển đổi số toàn diện, Greenfeed đang từng bước tối ưu hóa hệ thống quản lý, vận hành và ứng dụng công nghệ trên toàn chuỗi giá trị thực phẩm 3F Plus.

Hoạt động sản xuất và quản lý nguyên liệu đầu vào tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi được giám sát và điều phối đồng bộ nhờ hệ thống SCADA cùng các nền tảng quản lý hiện đại như GF4.0, GF-Man và SAP. Việc số hóa toàn diện giúp Greenfeed đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và sản lượng, đồng thời tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành.

Trong vận hành trang trại, Greenfeed triển khai chuyển đổi số đồng bộ trên toàn hệ thống, hướng tới mô hình trang trại thông minh - tự động - chính xác - linh hoạt. Các phần mềm và ứng dụng được tích hợp nhằm quản trị dữ liệu tập trung, nâng cao hiệu suất quản lý, đồng thời cải thiện trải nghiệm và dịch vụ khách hàng.

Trên hành trình này, Greenfeed đã bắt tay chiến lược cùng nhiều đối tác công nghệ hàng đầu để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (big data), kho dữ liệu (data warehouse) trên nền tảng điện toán đám mây (cloud), đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực và tích hợp công nghệ IoT xuyên suốt chuỗi 3F.

Nhằm đồng hành cùng nhà chăn nuôi giải quyết các thách thức trong vận hành trang trại, Greenfeed phát triển giải pháp DigiFarm - nền tảng quản lý tổng thể hoạt động trang trại và năng suất vật nuôi.

DigiFarm cho phép ghi nhận, theo dõi và cảnh báo các chỉ số năng suất bằng công nghệ IoT và điện toán đám mây, đồng thời giám sát tiểu khí hậu chuồng nuôi và phát hiện sớm các sự cố điện, môi trường hay thiết bị theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi bền vững.

Greenfeed giới thiệu DigiFarm - giải pháp quản lý tổng thể vận hành trang trại và năng suất vật nuôi tại triển lãm quốc tế Vietstock Expo & Forum 2025 (Ảnh: Greenfeed).

Tiếp sức cộng đồng qua triệu điều lành lan tỏa

Là doanh nghiệp nhiều năm bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng, ông Lý Anh Duy Quang cho biết đằng sau mỗi chương trình là giá trị nhân văn được Greenfeed theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

“Greenfeed kiên định với triết lý ‘Nuôi dưỡng điều lành’, không ngừng sẻ chia những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thành quả đến với cán bộ công nhân viên, cộng đồng và các đối tượng liên quan. Mỗi hành động đều xuất phát từ niềm tin rằng tăng trưởng bền vững không chỉ thể hiện qua những con số, mà còn qua những hoạt động mỗi ngày, những suy tư và trăn trở của người lãnh đạo, những nỗ lực cố gắng của từng nhân viên trong các hoạt động để hướng tới một hệ sinh thái tăng trưởng nhưng bền vững và nhân văn”, ông Lý Anh Duy Quang chia sẻ.

Greenfeed xác định người nông dân chính là động lực cốt lõi để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững. Với chương trình “Tiếp sức nhà nông”, doanh nghiệp đã đồng hành cùng hàng ngàn hộ chăn nuôi khó khăn trên cả nước thông qua hỗ trợ vốn vay không lãi suất, đào tạo kỹ thuật và trao học bổng cho con em các hộ tham gia.

Đại diện Greenfeed cho biết, sau hơn 15 năm triển khai, tính đến quý II/2025, chương trình đã giúp hơn 2.780 hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, trao tặng 960 tấn thức ăn chăn nuôi và 4.288 suất học bổng. Kết quả, 95% hộ tham gia đã cải thiện thu nhập, đời sống và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Greenfeed còn kiên trì thực hiện sứ mệnh mang dinh dưỡng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Bữa ăn trọn vẹn”. Tính đến quý II/2025, chương trình đã mang đến hơn 3,3 triệu suất ăn dinh dưỡng cho 37.469 trẻ em trên toàn quốc, đồng thời trao tặng hơn 7 tấn thực phẩm đến 21 cơ sở và điểm trường tiểu học, góp phần giúp 2.895 em nhỏ có thêm những bữa ăn đủ đầy, tiếp thêm năng lượng cho hành trình học tập.

Song song với các hoạt động vì cộng đồng, Greenfeed còn duy trì chương trình hiến máu nhân đạo thường niên trong tập thể nhân viên, một nghĩa cử sẻ chia điều lành từ đội ngũ đến những người cần được giúp đỡ.

Tính đến nay, chương trình đã ghi nhận 1.081 lượt hiến máu, tương ứng với 368.150ml máu được hiến tặng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong toàn doanh nghiệp.