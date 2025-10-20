Bé Ghến “Đi giữa trời rực rỡ” trình diễn áo dài thu hút ánh nhìn

Khánh An (SN 2016), được khán giả quen gọi với tên thân mật Camy, từng ghi dấu ấn qua vai bé Ghến em gái nhân vật Pu trong bộ phim Đi giữa trời rực rỡ.

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần lên hình, cô bé vẫn khiến người xem thích thú bởi nét diễn tự nhiên, hồn nhiên và đáng yêu.

Trong phim “Đi giữa trời rực rỡ”, Khánh An (Camy) vào vai Ghến em gái của nhân vật Pu do Hà Ceri (bên trái) thủ vai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thành công của vai diễn này, Khánh An tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như: Món quà của cha, Hoa sữa về trong gió, Mình yêu nhau bình yên thôi, Gặp em ngày nắng…

Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Khánh An còn được biết đến là một mẫu nhí tài năng. Cô bé đã sở hữu loạt thành tích ấn tượng như: Á quân 1 cuộc thi Tài sắc nhí Việt Nam 2023, Á quân 2 Siêu mẫu nhí Việt Nam toàn cầu 2024…

Sáng 19/10 tại Hà Nội, bé Khánh An gây ấn tượng khi xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 30 năm theo nghề của NTK Hoàng Ly, đánh dấu hành trình đam mê và khát vọng không ngừng sáng tạo.

Bé Khánh An tự tin trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Quốc hoa ngân vang thế giới” của NTK Hoàng Ly (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù đã lớn hơn so với thời điểm tham gia phim, Khánh An vẫn giữ nét hồn nhiên, trong trẻo đặc trưng. Tuy nhiên, khi bước lên sàn catwalk, em nhanh chóng hóa thân thành “mẫu nhí chuyên nghiệp” với thần thái tự tin và dáng đi uyển chuyển.

Trong tà áo dài trắng tinh khôi kết hợp quần đỏ tươi, Khánh An trở thành điểm nhấn nổi bật của sân khấu.

Trang phục em diện nằm trong bộ sưu tập Quốc hoa ngân vang thế giới của NTK Hoàng Ly. Điểm đặc biệt của tà áo dài là họa tiết hình đất nước Việt Nam được gắn nổi bên ngực trái, biểu trưng cho Tổ quốc trong tim.

Thiết kế không chỉ tôn lên nét đẹp trong sáng của thiếu nhi Việt mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương qua từng đường kim, mũi chỉ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bé Khánh An cho biết em cảm thấy rất tự hào khi được khoác lên mình bộ áo dài ý nghĩa và trang trọng. “Con rất yêu áo dài Việt Nam. Khi mặc bộ áo dài có hình đất nước đính ở ngực trái, con thấy như mang cả Tổ quốc bên mình”, cô bé nói.

Khánh An cho biết, mỗi lần được tham gia trình diễn áo dài, em đều cố gắng thể hiện thật tự tin và duyên dáng để lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống. Ngoài giờ học, cô bé vẫn tham gia các lớp rèn kỹ năng trình diễn, học múa và đọc thoại để chuẩn bị cho những cơ hội mới trong tương lai.

Về các dự án sắp tới, Khánh An vẫn giữ kín thông tin nhưng tiết lộ rằng em thường được mẹ đưa đi casting (thử vai) khi có vai diễn phù hợp. Sau thành công của vai Ghến trong Đi giữa trời rực rỡ, gia đình Khánh An luôn cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những vai diễn phù hợp với lứa tuổi, giúp con phát triển bền vững trên con đường nghệ thuật.

Bé Khánh An chụp ảnh cùng NTK Hoàng Ly (áo dài trắng, cầm hoa) và các nghệ sĩ, khách mời tại chương trình giới thiệu bộ sưu tập “Quốc hoa ngân vang thế giới” sáng 19/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế áo dài do Khánh An trình diễn, bộ sưu tập Quốc hoa ngân vang thế giới còn được xem là một trong những dấu ấn nghệ thuật nổi bật của nhà thiết kế Hoàng Ly.

Bộ sưu tập quy tụ 41 mẫu thiết kế đại diện cho 41 quốc gia thuộc 5 châu lục, lấy cảm hứng từ quốc hoa - biểu tượng thiêng liêng, kết tinh bản sắc và niềm tự hào của mỗi dân tộc.

Điểm đặc biệt của Quốc hoa ngân vang thế giới nằm ở sự giao hòa tinh tế giữa tà áo dài truyền thống Việt Nam, di sản văn hóa ngàn năm với hồn cốt của những quốc hoa thế giới.

Nhiều thiết kế được hoàn thiện trong hàng trăm giờ, tái hiện sinh động sắc thái và tinh thần của từng loài hoa, từ hoa hồng nước Anh, hoa sen Việt Nam, hoa anh đào Nhật Bản đến hoa tulip Hà Lan, hoa protea Nam Phi…