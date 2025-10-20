iPhone màn hình gập có thể gây thất vọng

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang tốn nhiều thời gian hơn dự kiến để tinh chỉnh các vấn đề liên quan đến thiết kế cũng như bản lề màn hình. Do đó, thời gian ra mắt thiết bị sẽ lùi lại đến mùa xuân năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18e.

iPhone màn hình gập có thể ra mắt muộn hơn dự kiến (Ảnh: 9to5mac).

Báo cáo cho biết thêm rằng sản lượng tấm nền màn hình dành cho iPhone màn hình gập sẽ giảm từ 13 triệu xuống còn 9 triệu. Sản lượng thiết bị sản xuất trong năm đầu tiên cũng sẽ giảm xuống còn 5-7 triệu chiếc.

Trong một báo cáo được chia sẻ bởi nhà phân tích Jeff Pu, iPhone màn hình gập sẽ có phần khung được hoàn thiện từ vật liệu hỗn hợp giữa titan và nhôm.

Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục mở rộng việc ứng dụng vật liệu titan lên các dòng sản phẩm của hãng như iPhone Fold và iPhone Air. Một số tin đồn trước đó tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ mỏng 4,5mm khi mở ra. Độ mỏng này thậm chí còn mỏng hơn so với iPhone Air.

Theo Bloomberg, iPhone Fold sẽ có ngoại hình giống như hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau. Thông tin trên trùng khớp với nhiều dự đoán cho rằng iPhone Air là một phiên bản thử nghiệm được Apple thiết kế trước khi tạo ra iPhone màn hình gập.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì sử dụng vân tay dưới màn hình.

Dự kiến, iPhone Fold sẽ được trang bị tổng cộng 4 camera. Trong đó, một camera đặt ở màn hình bên trong, một camera ở màn hình ngoài và 2 camera chính sẽ nằm ở mặt sau.

iPhone Fold được cho là có ngoại hình giống với 2 chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau (Ảnh: MacRumors).

Trong đó, cụm camera kép ở mặt sau sẽ có độ phân giải 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính tiềm vọng, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị màn hình trong với kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài kích thước 5,5 inch.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của máy gần như sẽ biến mất. Apple được cho là sẽ sử dụng một phần khung kim loại đặc biệt giúp phân tán lực ép khi màn hình uốn cong, từ đó giảm thiểu tác động gây ra nếp gấp.