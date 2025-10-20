Hồng Nhung bật mí sức khỏe, Mỹ Linh gửi lời chúc 20/10 đến khán giả nữ

Tối 19/10, khán giả Thủ đô được sống lại không khí mùa thu Hà Nội qua đêm nhạc Nhớ về Hà Nội với sự tham gia của Mỹ Linh, Hồng Nhung và Quang Dũng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Cùng nhạc sĩ Sơn Thạch và dàn nhạc, 3 nghệ sĩ mang đến những giai điệu bất hủ gắn với ký ức Hà Nội.

Mỹ Linh mở màn chương trình trong chiếc váy trắng tinh khôi, thể hiện màn trình diễn tràn đầy năng lượng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mở màn chương trình, Mỹ Linh không chỉ để lại ấn tượng với những ca khúc gắn liền với Hà Nội như: Hà Nội đêm trở gió, Mùa thu cho em… mà còn bất ngờ hòa giọng trong Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi - tiết mục hoàn toàn không có trong kịch bản - khiến khán giả vô cùng thích thú, vừa nghe vừa vỗ tay theo từng giai điệu.

Không dừng lại ở đó, Mỹ Linh còn bước xuống khán đài, đi từng hàng ghế để chào hỏi và gửi lời chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đến khán giả nữ: “Chúc các chị em chúng ta có một ngày 20/10 thật vui vẻ”. Chị vừa nói vừa cười tươi, khiến không khí thêm ấm áp, gần gũi và tràn đầy năng lượng.

Mỹ Linh xuống khán đài, thân thiện gửi lời chúc mừng ngày 20/10 đến các khán giả nữ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngay sau đó, Mỹ Linh tiếp tục trình diễn ca khúc Hương ngọc lan - một sáng tác gắn liền với tuổi trẻ và sự nghiệp của nữ ca sĩ - như món quà đặc biệt gửi tặng các khán giả nữ. Khoảnh khắc thân thiện, gần gũi này khiến trái tim người hâm mộ tan chảy ngay từ những phút đầu chương trình.

Là một trong những giọng ca được chờ đợi trong đêm nhạc, Hồng Nhung xuất hiện đầy năng lượng, đưa khán giả trở về với những giai điệu gắn liền với Hà Nội như: Hà Nội là tôi, Phố thu, Phố cổ… xen lẫn những câu chuyện đời thường ấm áp, gần gũi.

Hồng Nhung xuất hiện với áo dài trắng, vừa hát vừa nhún nhảy, mang đến không khí sôi động và tươi mới (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đầu năm nay, nữ ca sĩ tiết lộ mình từng mắc ung thư vú, nhưng nhờ điều trị kịp thời, chị đã hồi phục và trở lại sân khấu đầy mạnh mẽ. Nói về sức khỏe, Hồng Nhung chia sẻ: “Đi đâu mọi người cũng hỏi tôi: “Cô Hồng Nhung có khỏe không, hay bác Hồng Nhung có ổn không?”. Tôi vẫn rất khỏe, chỉ là vóc dáng hơi gầy như… người mẫu”.

Hồng Nhung cũng từng có cơ hội gặp Thầy Đạt Lai Lạt Ma và triết lý sống mà chị luôn ghi nhớ là: “Hạnh phúc chỉ đơn giản là có một sức khỏe tốt và một trái tim ấm áp”.

Mỹ Linh, Hồng Nhung và Quang Dũng tỏa sáng trên sân khấu Hà Nội (Video: Lê Phương Anh).

Nhắc về tuổi thơ tại số 11 Điện Biên Phủ, Hồng Nhung khiến khán giả bật cười khi kể rằng, ngày nào chị cũng phải rửa 2 chậu bát to mỗi khi bố tiếp bạn bè.

Những người bạn lớn tuổi của bố trở thành “trường đại học đầu tiên” dạy chị về văn hóa, cội nguồn và tình yêu thương.

Hồng Nhung xúc động nhận hoa từ khán giả, như lời động viên và tri ân dành cho nữ ca sĩ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nữ ca sĩ dí dỏm kể thêm rằng, ngay khi vừa chào đời, bố đã khoe với bạn bè và mọi người, ông đã xem tử vi, dự đoán rằng khi lớn lên, Hồng Nhung sẽ nổi tiếng.

“Ban đầu, bố tôi cứ nghĩ tôi sẽ trở thành nhà văn giống bố hoặc họa sĩ giống ông nội, nên mỗi lần đi hát đều bị nhắc nhở, thậm chí đánh nhẹ. Thế nhưng, không ngờ con đường nghệ thuật của Hồng Nhung lại rực rỡ theo một cách khác, đó là với vai trò ca sĩ, chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của mình”, chị bày tỏ.

Trong đêm nhạc, Hồng Nhung cũng dành những khoảnh khắc xúc động để tri ân nhạc sĩ Hồng Đăng, người bạn thân của bố, qua ca khúc Hoa sữa. Tác phẩm được nhạc sĩ Sơn Thạch phối khí tinh tế, như một lời biết ơn sâu sắc gửi đến những người thầy đầu đời.

Hồng Nhung song ca cùng Quang Dũng trong ca khúc “Tình nhớ”, tạo nên khoảnh khắc âm nhạc đầy cảm xúc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngay sau đó, Hồng Nhung cùng Quang Dũng trình diễn màn song ca đầy cảm xúc ca khúc Tình nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tạo nên khoảnh khắc âm nhạc sâu lắng và ấn tượng, khiến khán giả không khỏi ngẩn ngơ trong không gian tràn đầy hoài niệm về Hà Nội.

Quang Dũng tiếp tục chinh phục khán giả qua những ca khúc bất hủ như: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Giấc mơ mùa thu, Nhớ mùa thu Hà Nội…

Dù sinh ra ở miền Trung và lập nghiệp tại Sài Gòn, Quang Dũng vẫn tự hào mang đến những ca khúc đậm chất Hà Nội. Nam ca sĩ chia sẻ: “Hà Nội mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và nhiều ký ức đẹp, từ mùa thu, hương hoa sữa đến nhịp sống đặc trưng của Thủ đô”.

Hồng Nhung khép lại đêm nhạc với ca khúc chủ đề “Nhớ về Hà Nội” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khép lại đêm nhạc, Hồng Nhung xuất hiện trong bộ trang phục đỏ lấp lánh phối quần đen, trình diễn Đêm nằm mơ phố và ca khúc chủ đề của chương trình Nhớ về Hà Nội.

Nữ ca sĩ gửi lời tri ân đến khán giả, đặc biệt chúc các khán giả nữ một ngày 20/10 tràn đầy niềm vui và ấm áp. Hồng Nhung cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu cùng mọi người, mang đến một không gian âm nhạc gần gũi, ngọt ngào và đầy kỷ niệm về Thủ đô.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam