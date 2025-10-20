Mỹ và phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ba Lan: Không ai được gây áp lực lên ông Zelensky về lãnh thổ

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố trên mạng xã hội rằng không ai được gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, thay vào đó, nên gây áp lực với Moscow.

Ông phát biểu: "Không ai trong chúng ta được gây áp lực lên (Tổng thống) Zelensky để nhượng bộ lãnh thổ. Tất cả chúng ta nên gây áp lực để Moscow chấm dứt hành động gây hấn. Nhượng bộ chưa bao giờ là con đường dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Theo Financial Times, trong cuộc gặp với người đồng cấp Zelensky vào ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev chấp nhận các điều kiện của Moscow để chấm dứt chiến tranh và nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa sẽ "phá hủy" Ukraine nếu nước này không đồng ý.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump nói rằng Ukraine và Nga "nên dừng lại ở vị trí hiện tại".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 890 lính Nga bị vô hiệu hóa trong ngày qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã xóa sổ và làm bị thương 890 quân nhân Nga, nâng tổng số thương vong của đối phương trong cuộc chiến lên tới 1.131.070 người.

Tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 20/10 ước tính như sau: Nhân sự - khoảng 1.131.070 (tăng thêm 890); Xe tăng - 11.270 (+2); Hệ thống pháo binh - 33.879 (+45); Hệ thống phòng không - 1.229 (+1); Hệ thống pháo phản lực phóng loạt - 1.520 (+2); Số lượng UAV chiến thuật - 72.365 (+398); Ô tô và xe bồn - 64.892 (+94).

Phía Nga không bình luận về thống kê do phía Ukraine công bố.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết, trong ngày, đã xảy ra 151 cuộc giao tranh trên mặt trận.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Lực lượng Moscow đã 53 lần tìm cách tiến vào vị trí của các đơn vị Kiev tại khu vực Pokrovsk nhưng thất bại. Theo dữ liệu sơ bộ, 44 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này vào chủ nhật, trong đó có 27 người thiệt mạng.

5 thành phố lớn sẽ sớm do Nga kiểm soát?

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, và ngày càng rõ ràng rằng các thành phố lớn như Pokrovsk, Kupyansk, Konstantinovka, Seversk và Volchansk sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, vấn đề chỉ còn là thời gian. Đồng thời, sự sụp đổ của Pokrovsk chỉ còn vài ngày đến vài tuần nữa.

Tình hình ở Pokrovsk đang ngày càng trở nên nguy cấp đối với quân đội Ukraine (AFU). Bộ binh Nga có mặt khắp thành phố và họ được cho là đã chiếm được hầu hết các vị trí ở phía nam tuyến đường sắt.

Những đoạn video định vị địa lý đầu tiên ghi lại những bước tiến của lực lượng Moscow qua sông Yanchul, với việc bộ binh Nga chiếm được toàn bộ ngôi làng.

Các hoạt động tấn công tiếp theo của phía Nga cũng đang diễn ra theo hướng Liman. Tại đây, những binh sĩ Moscow đầu tiên được cho là đã có mặt ở ngay bên ngoài thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 19/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, lực lượng Kiev rút chạy theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga hình thành gọng kìm lớn nhất, Ukraine sắp tháo chạy ở Kharkov

Theo kênh Readovka, những diễn biến nổi bật trong tuần qua là việc quân đội Nga đang tấn công mãnh liệt đồng thời nhiều mặt trận: Dobropolye, Pokrovsk và Konstantinovka. Cuộc tấn công lớn nhất đang diễn ra gần Novoselivka, nơi RFAF vượt sông Netriu và bắt đầu hình thành những gọng kìm lớn nhất trong lịch sử Quân khu phương Bắc.

Trong bối cảnh này, sự kiện Kiev tuyên bố sơ tán khẩn cấp các gia đình có trẻ em khỏi quận Velykyi Burluk thuộc vùng Kharkov dường như là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho một trong những cuộc rút lui lớn nhất kể từ năm 2022.

Đồng thời, tại khu vực Dobropolye, lực lượng Moscow giành lại quyền kiểm soát Volodymyrivka và cắt đôi các vị trí của đối phương.

Mũi thọc sâu Dobropolye tiếp tục mở rộng

Quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát Vladimirovka. Điều này có nghĩa là các vị trí của AFU trên phần lãnh thổ còn lại ở Donetsk do Kiev kiểm soát đã bị chia cắt làm đôi. Mirnograd và Pokrovsk vẫn nằm ở phía tây nam của mũi thọc sâu này, trong khi Druzhkovka, Konstantinovka, Kramatorsk và Sloviansk nằm ở phía đông bắc.

Quân đội Ukraine đã triển khai hầu như toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của mình để chống lại cuộc đột phá, bao gồm cả Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 3, được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn Azov khét tiếng.

Trong tháng qua, lực lượng Kiev đã cố gắng cắt đứt mũi thọc sâu này khỏi Rodinske và Shakhove, nhưng cuộc phản công đã thất bại, chuyên gia quân sự Alexey Anpilogov nói với Readovka.

Việc kiểm soát Vladimirovka sẽ cho phép RFAF tiếp cận đường đến Shakhove, tuyến huyết mạch cung cấp cho cuộc phản công của AFU. Tiếp theo là một cuộc đột phá đến Zolotoy Kolodez, sau đó, việc giữ vững phía tây Donbass sẽ trở nên cực kỳ khó khăn đối với lực lượng Kiev.

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau một thời gian dài, quân đội Nga đã sử dụng các thiết bị hạng nặng - xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh - trong cuộc tấn công. Mây thấp đã ngăn cản UAV trinh sát của Ukraine duy trì giám sát đáng tin cậy các vị trí, và việc bảo vệ bổ sung các phương tiện bằng lưới chống UAV đã giúp việc sử dụng chúng hiệu quả hơn nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 19/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev vẫn đang phản công dữ dội theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Novoselovka và những gọng kìm lớn nhất của Nga

Quân đội Nga đã vượt sông Netrius gần Novoselovka. Việc chiếm được ngôi làng này sẽ giúp họ chỉ còn cách biên giới hành chính của khu vực Donetsk khoảng 11km.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều khi nhìn vào bản đồ về phía nam. Việc tập trung lực lượng Moscow tại khu vực Shakhovo, Zolotoy Kolodez và Dobropolye, cũng như cuộc tiến công về phía tây bắc, đánh dấu sự khởi đầu của thế gọng kìm lớn nhất mà quân đội Nga đã hình thành trên toàn Quân khu phương Bắc.

Thế gọng kìm này sẽ bao gồm Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkovka. "Nếu RFAF củng cố được vị trí tại Novoselovka, đảm bảo tiếp tế cho các nhóm tiền phương và yểm trợ hoạt động của họ bằng chiến tranh điện tử, lực lượng Moscow có thể giành được một vị thế vững chắc cho các hành động tiếp theo về phía Izyum và về phía nam, về phía Liman, hoàn tất vòng vây của mình", nhà phân tích quân sự Alexei Sukonkin nói với Readovka.

Gần đây, lực lượng Kiev đã học được cách nhanh chóng xây dựng hệ thống phòng thủ và tận dụng địa hình Novoselivka, hệ thống hồ chứa nước đã trở thành một lợi thế bổ sung. Tuy nhiên, việc quân đội Nga bắt đầu bao vây khu vực Donbass còn lại đã là một thực tế khách quan, đang diễn ra ngay lúc này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 19/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, áp sát thành phố (Ảnh: Readovka).

Dấu hiệu cho thấy Ukraine sắp rút lui quy mô lớn nhất từ năm 2022

Kiev đã thông báo sơ tán khẩn cấp các gia đình có trẻ em khỏi quận Velykyi Burluk thuộc vùng Kharkov, nơi tình hình của AFU đang trở nên vô cùng tồi tệ.

Ở phía đông, Kupyansk dường như đang đếm những ngày cuối cùng dưới sự kiểm soát của Kiev, quân đội Nga đã bao vây lực lượng Kiev ở trung tâm thành phố. Xa hơn về phía bắc, RFAF đang tiến về phía tây bắc từ Dvurechnaya và bao vây Khatnee, tiến về trung tâm hậu cần Velykyi Burluk.

Tại Vovchansk, nơi quân đội Nga đã xâm nhập 18 tháng trước, họ cũng mở rộng đầu cầu trên bờ trái sông Vovchya và đang tiến về phía ngoại ô phía tây thành phố.

Cả 3 hướng, đặc biệt là Vovchansk và Dvurechnaya, đều cho thấy khả năng xảy ra các cuộc đột phá của quân đội Nga nhằm cắt đứt toàn bộ quận Velykyi Burluk, điều này lý giải cho việc Kiev tiến hành cuộc di tản quy mô lớn này.

AFU chưa xây dựng bất kỳ công sự kiên cố nào trong khu vực kéo dài từ Velykyi Burluk đến hồ chứa Pechenizhe. Họ đang lên kế hoạch đào hào ở các tuyến đường tiếp cận, cách xa Kharkov, sử dụng hồ chứa và các phòng tuyến đã được chuẩn bị ở Chuguev.

Nếu quân đội Ukraine thực sự buông xuôi, cuộc tháo chạy tiềm tàng này hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc rút lui lớn nhất sau chiến dịch phản công chớp nhoáng của AFU mùa thu năm 2022.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 19/10. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng nhưng bất thành, buộc phải ra lệnh sơ tán khỏi 40 khu định cư (Ảnh: Readovka).

Thời khắc quyết định số phận Pokrovsk sắp đến

Quân đội Nga đã chiếm được làng Novopavlovka, nằm ở ngoại ô phía nam giữa 2 thành phố song sinh Pokrovsk và Mirnograd. Đây là một phần của giai đoạn quyết định trong chiến dịch nhằm chia cắt đối phương trong khu vực Pokrovsk - Mirnograd và loại bỏ các ổ kháng cự, phóng viên chiến trường Yuriy Kotenok nói với Readovka.

"Với việc Rodinske sắp được kiểm soát ở phía bắc (hiện bị chiếm một phần) và sự tiến công của RFAF về phía nam, chúng ta nên dự đoán vòng vây sẽ khép lại và quân đồn trú còn lại của AFU ở Mirnograd bị bao vây hoàn toàn, tiếp theo là sự diệt vong", chuyên gia nhấn mạnh.

Pokrovsk thực sự bị chia cắt làm đôi, làm giảm đáng kể khả năng cơ động của AFU. Quân đội Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trong vòng vây này. Sự kháng cự cục bộ không thể đảo ngược tình thế chung và đang dẫn đến thất bại khó tránh khỏi và việc Kiev bỏ rơi thành phố là tất yếu.

Tất cả các con đường dẫn đến Pokrovsk đều đã bị quân đội Nga khống chế một phần hoặc toàn bộ. Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục kháng cự ngoan cường, dựa vào các công trình ngầm trong khu công nghiệp. Hiện tại, việc phòng thủ không có triển vọng và trông giống như một nhiệm vụ vô ích của quân đội Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 19/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô của 2 thành phố song sinh (Ảnh: Readovka).

Kênh ZOV cung cấp thêm chi tiết cho biết, trong 48 giờ qua, một số nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận rằng quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể tại Pokrovsk. Theo báo cáo, RFAF thậm chí còn vượt qua được tuyến đường sắt ngay phía tây trường học số 14, mặc dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, bất kể có tiến triển nào vượt ra ngoài tuyến đường sắt hay không, thì lực lượng Moscow vẫn có những tiến triển đáng kể ở trung tâm thành phố, điều này thực sự cho thấy sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu đô thị đông dân cư.

RFAF đã tiến hơn 2km về phía đông và tiến vào khu dân cư ở phía nam Mirnograd. Quân đội Nga vẫn sẽ phải mất một thời gian ở đây, nhưng nếu họ có thể mở rộng thành công, nhóm binh sĩ Ukraine ở Mirnograd có thể bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 19/10. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục tiến xa hơn 2km trên mũi thọc sâu ở phía nam thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Kênh AMK Mapping cũng cập nhật tình hình ở Pokrovsk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến nhanh vào trung tâm thành phố và hiện diện ở hầu hết các khu vực phía nam tuyến đường sắt.

Sau khi đột phá vào các vị trí của quân đội Ukraine ở vùng ngoại ô phía nam, RFAF đã tập trung tại bệnh viện và tiến vào quận Prospecta, nơi họ đã kiểm soát được ít nhất 4 khu nhà ở phía nam. Bộ binh và trinh sát - đặc nhiệm Nga đang xâm nhập về phía bắc vào trung tâm thành phố và nhà ga, nơi giao tranh đang diễn ra.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chiếm được hoàn toàn 4 khu nhà cao tầng ở phía nam Pokrovsk sau khi những binh sĩ Ukraine còn lại buộc phải rút lui. Sau đó, họ băng qua đường cao tốc E-50 và tiến vào các đường phố phía đông nam quận Sobachivka.

Về phía tây bắc, RFAF tiếp tục tiến vào quận Pervomaika, tập trung tại nhiều khu dân cư mới, xâm nhập về phía trường học và tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố.

Về phía tây, lực lượng Moscow đã chiếm và củng cố phần còn lại của quận Durniak, trước khi tiến về phía đông qua quận Pervomaika phía bắc và vào trung tâm thành phố, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. Họ cũng chiếm được các khu vực phía tây quận Durniak và mở rộng vùng xám hơn nữa trong khu công nghiệp phía tây bắc Pokrovsk.

Phần lớn Pokrovsk vẫn nằm trong vùng xám do tình trạng giao tranh hỗn hợp, nhưng tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của AFU có thể sẽ sớm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, trong ngày qua, đã có thêm 4,16km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 19/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Phòng tuyến Ukraine ở Konstantinovka sụp đổ

Quân đội Nga đã chiếm được những tòa nhà đầu tiên của Konstantinovka tại khu vực Santurinovka, mở màn cuộc tấn công vào một trong những thành phố lớn nhất vùng Donetsk.

Cuộc tấn công này đến từ phía đông: Chasov Yar, Stupochki và Predtechino, nhà phân tích quân sự Boris Rozhin nói với Readovka. Lực lượng Kiev đang dần rút lui.

Việc chiếm được Kleban-Byk đã tạo cho RFAF động lực đặc biệt: gần đây, binh sĩ Nga đã xóa sổ một nhóm AFU khá lớn bị mắc kẹt ở hồ chứa. Trong khi đó, ở phía bên kia Kleban-Byk, việc chiếm được Stepanovka dự kiến ​​sẽ đưa lực lượng Moscow đến sườn phía tây Konstantinovka. Thành phố sau đó sẽ bị tấn công trên 3 hướng cùng lúc.

Chìa khóa để tiếp cận thành phố là cắt đứt hậu cần, cụ thể là tuyến đường nối thành phố với Druzhkovka ở phía bắc. AFU đã ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực này.

Địa hình hiểm trở, bùn lầy mùa thu và sự tập trung của các phi hành đoàn UAV Ukraine làm phức tạp thêm việc tiến công, nhưng chính việc giao tranh đang diễn ra trong khu vực được xây dựng kiên cố cho thấy hệ thống phòng thủ của AFU vẫn có thể bị phá vỡ, chuyên gia lưu ý.

Nga đột phá qua hàng phòng ngự Ukraine ở Seversk

Kênh Nhật ký lính dù Nga cho hay, tại phía bắc Seversk, quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực Yampol. Sau những trận giao tranh ác liệt, tình hình ở vùng ngoại ô phía bắc và đông bắc khu định cư đã ổn định. RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương về phía nam Yampol.

Các chiến binh Nga đang đột phá qua hàng phòng ngự của AFU ở vành đai phía bắc thành phố.

Trên khu vực phía nam, lực lượng Moscow chiếm giữ các vị trí mới giữa Pereezdny và Vyemka, dần dần kiểm soát khu vực giữa các điểm này.

Ukraine lùi dần ở Zaporizhia

Kênh RVoenkor cho hay, quân đội Nga đã chiếm được Okhotnichye và đang tiến về Novonikolaevka và Malinovka trên mặt trận Zaporizhia.

Sau khi giành được Poltavka, quân đội Nga đã tấn công Okhotnichye và đẩy lùi đối phương khỏi vị trí của họ, các nhà phân tích Ukraine thừa nhận.

Lực lượng Moscow cũng đang gia tăng áp lực về phía Novonikolaevka (ở ngoại ô phía nam Uspenovka) và về phía tây hướng tới Gulyai-Polye.

Ở phía tây Malinovka, quân đội Nga đã chiếm một trang trại và các dải rừng trên diện tích lên tới 1,5km².