Quân đội Việt Nam - Belarus nghiên cứu hợp tác khoa học quân sự, quân y
(Dân trí) - Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị Việt Nam - Belarus cần nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khoa học quân sự, quân y.
Sáng 20/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus.
Tại buổi hội đàm Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp.
Hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus vào đầu tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.
Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982),...
Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung, phát triển bền vững, thịnh vượng trong khu vực và cả trên thế giới.
Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hiệu quả các nội dung: Duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp,... nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khoa học quân sự, quân y.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, đồng thời đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung.
Thiếu tướng Pavel Muraveiko khẳng định Việt Nam - Belarus là hai nước có nhiều điểm tương đồng, là hai nước đấu tranh giành độc lập, giải phóng cho dân tộc.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus nhất trí về quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua.
Ông khẳng định Cộng hoà Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị, cùng nhau phát triển vì hoà bình, ổn định, phát triển; đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác về đào tạo, hội thao quân sự,...
Thiếu tướng Pavel Muraveiko cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tập Tiếng Việt, đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus.
Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Cộng hòa Belarus đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Để tri ân sự giúp đỡ đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng tượng đài tình đoàn kết - hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trong đó có các chuyên gia quân sự của Belarus) trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Belarus đã ủng hộ, cử đoàn cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025),...