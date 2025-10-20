Quân đội Việt Nam - Belarus nghiên cứu hợp tác khoa học quân sự, quân y

Sáng 20/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus.

Tại buổi hội đàm Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp.

Hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus vào đầu tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko (Ảnh: Xuân Duy).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982),...

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung, phát triển bền vững, thịnh vượng trong khu vực và cả trên thế giới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mời Thiếu tướng Pavel Muraveiko duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Xuân Duy).

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hiệu quả các nội dung: Duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp,... nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khoa học quân sự, quân y.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, đồng thời đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko khẳng định Việt Nam - Belarus là hai nước có nhiều điểm tương đồng, là hai nước đấu tranh giành độc lập, giải phóng cho dân tộc.

Quang cảnh buổi hội đàm (Ảnh: Xuân Duy).

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus nhất trí về quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua.

Ông khẳng định Cộng hoà Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị, cùng nhau phát triển vì hoà bình, ổn định, phát triển; đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác về đào tạo, hội thao quân sự,...

Thiếu tướng Pavel Muraveiko cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tập Tiếng Việt, đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.