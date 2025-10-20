Vụ thịt ôi, trứng hỏng vào trường: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học

Tự mang cơm hoặc về nhà buổi trưa

Theo chị Đ.Th., phụ huynh học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), sau khi sự việc đưa thịt ôi, trứng hỏng vào bếp ăn của trường bị phát hiện, ngày 16/10 - sau buổi làm việc của 24/30 phụ huynh lớp với nhà trường - Ban giám hiệu phát đi thông báo tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh.

Cụ thể, nhà trường thông báo, căn cứ kết quả của đoàn kiểm tra liên ngành và qua làm việc với cha mẹ học sinh, nhà trường chấm dứt hợp đồng với công ty Nhật Anh. Nhà trường dự kiến sẽ phục vụ bán trú cho học sinh trở lại vào ngày 20/10.

Lớp học thưa thớt sáng nay ở Trường Tiểu học Cự khê (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Tuy nhiên ngày 19/10, giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp phát đi khảo sát về việc có hai lựa chọn chăm sóc bán trú gồm:

Phương án 1: Phụ huynh mang cơm trưa tới trường cho con. Nhà trường sẽ bố trí thầy cô chăm sóc các con ăn, nghỉ trưa tại lớp.

Phương án 2: Phụ huynh đón con sau buổi học sáng và đưa con trở lại trường để học buổi chiều.

“Do gia đình chúng tôi đều phải đi làm cả ngày nên không thể đưa đón con vào buổi trưa. Việc chuẩn bị cơm vào cặp lồng cho con mang đến lớp trong thời tiết oi nóng này không đảm bảo, do vậy tôi đang tạm cho con nghỉ học”, chị Đ.Th. cho biết.

Cũng theo phụ huynh này, sáng nay rất nhiều phụ huynh cho con em nghỉ học, có lớp chưa đến 10 học sinh đến trường.

Chị L.T., phụ huynh học sinh lớp 2 của trường cho hay, sáng nay chị cho con nghỉ học bởi nhà trường không giải quyết việc bán trú ổn thỏa cho phụ huynh học sinh.

“Tôi cho con nghỉ học cũng xót nhưng không thể để con ăn thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh”, chị T. cho hay.

Anh Ng.Đ.D., cũng thông tin, gia đình anh cho con mang cơm đi học nhưng trời nắng nóng cũng khó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày mai, nếu nhà trường không có phương án khác, gia đình sẽ cho con nghỉ học.

Phụ huynh xách cơm đến cổng trường cho con em (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

"Ở nhà không được, đi không xong"

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa nay, nhiều phụ huynh xếp hàng ở cổng trường để mang cơm cho con vì sợ cơm mang theo từ sáng sẽ không đảm bảo.

Trong nhiều lá đơn xin phép cho con em nghỉ học của Trường Tiểu học Cự Khê hôm nay, nhiều phụ huynh cũng mạnh dạn ghi rõ, lý do nghỉ học vì nhà trường không thực hiện đúng nội dung theo cuộc họp với phụ huynh trước đó.

“Gia đình không cho con đi học không phải gia đình không chuẩn bị được cơm cho con mà cần câu trả lời rõ ràng, trách nhiệm từ nhà trường”, trích đơn xin nghỉ học của một phụ huynh.

Học sinh tự mang cơm ăn ở lớp trưa nay (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Trong một lá đơn khác, phụ huynh cũng cho rằng, con em họ xin nghỉ học đến khi nào nhà trường có thông báo rõ ràng về việc tổ chức bán trú.

Chị L.T. cho rằng, khi sự việc xảy ra, nhà trường xử lý rất lúng túng, thông báo không rõ ràng. “Phụ huynh chúng tôi phải cho con tự mang cơm hoặc chờ đợi đến bao giờ? Nhà trường cần đưa mốc thời gian để phụ huynh nắm được”, chị nói.

Cũng theo phụ huynh này, dù nhà trường cần thời gian để tìm nhà cung cấp mới nhưng trong thông báo cần thông tin cụ thể cho phụ huynh.

“Phụ huynh rất mong muốn nhà trường hợp tác. Ở đây, các thông báo của trường chỉ vỏn vẹn 2 lựa chọn: Cho con mang cơm hoặc tự đón về nhà buổi trưa.

Chúng tôi không rõ tình trạng này sẽ kéo dài đến lúc nào? Chúng tôi cần nhà trường có thiện chí, tránh tình trạng như hiện nay là cho con ở nhà không được mà đưa đi học cũng không xong”, chị L.T. bức xúc.

Trả lời nhanh với phóng viên Dân trí trưa nay, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cho hay, nhà trường đang giải quyết sự việc.